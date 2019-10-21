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“Kader Postası”na ABD’de En İyi Yabancı Film ödülü

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SİNEMA TV  | 21.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

ABD’de gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinde “Kader Postası” en iyi yabancı film ödülünü aldı.

“Kader Postası”na ABD’de En İyi Yabancı Film ödülü

ABD’de 15 yıldır kadınlar tarafından üretilen sinematografik eserlerin yanı sıra sinema sektöründe bulunan kadın yönetmen, yapımcı ve yazarlar için bir platform olma özelliği taşıyan festival bu sene 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Festivalin ödül töreninde konuşan festivalin kurucularından Leslie LaPge tüm katılımcılara ve sponsorlara teşekkür ederken “15 yıldır sizlerin desteği ile büyüyoruz” dedi.

Gecenin sunucusu komedyen ve aktris Sandra Valls festivalin 15 yıldır kadınları desteklediğini ve kadınların gelişimine katkıda bulunduğunu ifade etti. Gecede festivale Türkiye’den katılan yönetmenliğini ve senaristliğini Elif Akarsu Polat’ın ve Çiğdem Bozali’nin yaptığı “Kader Postası” filmi En İyi Yabancı Film dalında ödüle layık görüldü. Polat ödülü alırken organizasyona, ailelerine ve film ekibine teşekkür ettiklerini söylerken Bozali de Los Angeles’ta bulundukları süre içerisinde kendilerine destek olan ve burada yaşayan kadınlar ile Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz’a teşekkür etti.

Ödül töreninin ardından konuşan Bozali “Kader Postası küçük bir kasabada yaşayan bir kadının hayat örgüsü. Ona çizilen hayatın dışına çıkmaya çalıştığında başına gelenleri anlatıyor” dedi. Polat ise filmin dünya prömiyerinin İstanbul Film festivalinde yaptığını belirterek uluslararası prömiyerinin Los Angeles’ta gerçekleştiğini söyledi. “Burada aldığımız ödül için keyfimiz çok yerinde, çok mutluyuz” diyen Polat filmin kasım ayında vizyona gireceğini ayrıca başka festivallerde de yer alacağını söyledi.

Festivalde ayrıca Kasım ayında vizyona girecek Jhansi’nin Savaşçı Kralı filmi ile film çevrelerinde dikkat çeken ve filmin hem senaristliğini yapmış hem de başrol oynamış olan Devika Bhise Yükselen Yıldız Ödülüne layık görülürken, Aile Tuzağından, Zengin Oğlan, Zengin Kız’a kadar 20 yıllık kariyerinde onlarca film ve dizide rol almış Elaine Hendrix’e Hayvanlar ile ilgili yaptığı çalışmalar nedeni ile İnsanlık Ödülü verildi. Benim adım Earl, Snitch, Savaş ve Uçuş filmlerinden tanınan Nadine Velazquez’e ise başarılarından ötürü Lupe Ontiveros ödülü verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Kader Postası Elif Akarsu Polat Çiğdem Bozali

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