“Kader Postası”na ABD’de En İyi Yabancı Film ödülü

ABD’de 15 yıldır kadınlar tarafından üretilen sinematografik eserlerin yanı sıra sinema sektöründe bulunan kadın yönetmen, yapımcı ve yazarlar için bir platform olma özelliği taşıyan festival bu sene 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Festivalin ödül töreninde konuşan festivalin kurucularından Leslie LaPge tüm katılımcılara ve sponsorlara teşekkür ederken “15 yıldır sizlerin desteği ile büyüyoruz” dedi.

Gecenin sunucusu komedyen ve aktris Sandra Valls festivalin 15 yıldır kadınları desteklediğini ve kadınların gelişimine katkıda bulunduğunu ifade etti. Gecede festivale Türkiye’den katılan yönetmenliğini ve senaristliğini Elif Akarsu Polat’ın ve Çiğdem Bozali’nin yaptığı “Kader Postası” filmi En İyi Yabancı Film dalında ödüle layık görüldü. Polat ödülü alırken organizasyona, ailelerine ve film ekibine teşekkür ettiklerini söylerken Bozali de Los Angeles’ta bulundukları süre içerisinde kendilerine destek olan ve burada yaşayan kadınlar ile Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz’a teşekkür etti.