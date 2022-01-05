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Kaderimin Oyunu dizisinin Asiye'si Öykü Karayel koronavirüse yakalandı

05.01.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi setlerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Kaderimin Oyunu dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'in korona virüsü testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile evli olan Karayel'in karantina süresinin bitmek üzere olduğu öğrenildi.

Kaderimin Oyunu dizisinin Asiye'si Öykü Karayel koronavirüse yakalandı

Star Tv'de izleyicilerle buluşan "Kaderimin Oyunu" dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Karayel, korona virüsüne yakalandı.

Tv100'ün haberine göre, Karayel’in karantina süresinin bitmek üzere olduğu ve dizinin çekimlerinin yeniden başlayacağı öğrenildi.

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Senaryosunu Gül Abus Semercinin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi isimler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Öykü Karayel
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