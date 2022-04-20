Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp dekolteli poz verdi! "Hayat size güzel galiba"

Fatmagül'ün Suçu Ne? Bir Zamanlar Çukurova, Şahin Tepesi, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol alan Esra Dermancıoğlu ekranların tanıdık simalarından biri oldu. Çimlere yatıp dekolteli poz veren Dermancıoğlu son zamanlarda paylaşımlarıyla konuşuluyor.

ESRA DERMANCIOĞLU ÇİMLERE UZANIP DEKOLTELİ POZ VERDİ

Ödüllü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun adı son zamanlarda magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor.

Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

O poza, "Hayat size güzel galiba", "O kadar pozitifsin ki seni izlerken pozitifliğe boğuluyorum" gibi yorumlar geldi.

53 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medyada cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde üstünü kapatarak verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu şu notu düşmüştü: "Gözümü kapayıp açana kadar 53 yaşında olmuşum… Ben niye yaşlanmıyorum?"





