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Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp dekolteli poz verdi! "Hayat size güzel galiba"

20.04.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Behice rolüyle ününe ün katan Esra Dermancıoğlu, başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel gibi oyuncuların yer aldığı Kaderimin Oyunu adlı dizide Zahide rolüyle ekranlara geldi. Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp poz verdi.

Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp dekolteli poz verdi! "Hayat size güzel galiba"

Fatmagül'ün Suçu Ne? Bir Zamanlar Çukurova, Şahin Tepesi, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol alan Esra Dermancıoğlu ekranların tanıdık simalarından biri oldu. Çimlere yatıp dekolteli poz veren Dermancıoğlu son zamanlarda paylaşımlarıyla konuşuluyor.

ESRA DERMANCIOĞLU ÇİMLERE UZANIP DEKOLTELİ POZ VERDİ

Ödüllü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun adı son zamanlarda magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor.

Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp dekolteli poz verdi!

Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp dekolteli poz verdi!

O poza, "Hayat size güzel galiba", "O kadar pozitifsin ki seni izlerken pozitifliğe boğuluyorum" gibi yorumlar geldi.

Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp dekolteli poz verdi!

53 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medyada cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp dekolteli poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde üstünü kapatarak verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu şu notu düşmüştü: "Gözümü kapayıp açana kadar 53 yaşında olmuşum… Ben niye yaşlanmıyorum?"

Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp dekolteli poz verdi!

Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp dekolteli poz verdi!

Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp dekolteli poz verdi!

Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp dekolteli poz verdi!

Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu çimlere uzanıp dekolteli poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Esra Dermancıoğlu
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