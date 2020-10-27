Kadife gibi yumuşacık açma tarifi! Püf noktası sayesinde tel tel kabarıyor

Bir pastaneye girdiğinizde pofuduk açmalar hemen dikkatinizi çeker. Peynirli, zeytinli, patatesli çeşit çeşit pamuk açmalar kahvaltı sofranızda baş köşede yerlerini alırlar. Her hamur işi gibi puf puf açmaları da evde kendiniz yaptığınızda lezzeti bir başka oluyor. İşte tel tel kabarmış açmanın tüm ayrıntıları ve püf noktaları bu tarifte!

Evinizi mis gibi fırın kokularına teslim etme zamanı!

AÇMA MALZEMELERİ

6 su bardağı un

1 paket yaş maya

1 çay kaşığı toz şeker

2 çay bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı tuz

150 gram tereyağ

2 yumurtanın beyazı (sarısını üzerine sürmek için ayırın)

ÜZERİ İÇİN:

2 yumurtanın sarısı

Çörek otu veya susam

AÇMA YAPILIŞI

Bir kapta süt, şeker ve mayayı karıştırın.

Geniş bir karıştırma kabına unu koyun ve ortasını havuz gibi açın.

Ortadaki havuza mayalı karışım, sıvı yağ ve tuzu ekleyip yoğurun.

Üzerini nemli bir bez ile kapatarak 1 saat dinlendirin.

Mayalanma işlemi tamamlandığında hamurunuzdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın.

Kopardığınız parçaları hafifçe elinizde açarak aralarına 1 çay kaşığı kadar tereyağ yerleştirin ve tekrar yuvarlayın.

Bu şekilde 30 dakika kadar ikinci bir mayalanma işlemi için bekletin.

Şimdi hamurunuz şekil vermek için hazır! Hamur parçalarını uzun şeritler haline getirip döndürerek uçlarından birleştirin.

Şekil verdiğiniz hamurları fırın tepsisine yerleştirin.

Tüm parçalar için aynısını yaptıktan sonra fırın tepsisinde de 20 dakika dinlendirin.

Her birinin üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu veya susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında iyice kızarana kadar pişirin.