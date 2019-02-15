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Kadıköy'de dehşete düşüren görüntü! Çocuğun başına silah dayadı

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HABER  | 15.02.2019 23:59 | Son Güncelleme

Yakasına yapıştığı çocuğun kafasına silah dayadı, 'Sıkarım kafana, vururum seni' diyerek tehdit etti. Çocuğun yaşadığı dehşet gözlerindeydi. Kan donduran görüntüler İstanbul'dan...

Kanal D Ana Haber'de yayınlanan görüntüye göre, İstanbul Kadıköy'de bir kafede kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Çocuğun yakını mı yoksa kafede bulunan bir müşteri mi bilinmiyor, aklı sıra çocuğa şaka yapıyordu.

Çocuğu havaya kaldırdı, elindeki tabancayı başına dayadı, 'Sıkarım kafana, vurum seni' diyerek tehdit etti.

O anları kameraya alan kişi de yaşananları engellemek yerine 'sakin ol' demekle yetindi.

Videoyu kaydedenler korku dolu 15 saniyeyi sosyal medyada paylaştı, tepki çekince de sildi.

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Anahtar Kelimeler:
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