Kadıköy'de dehşete düşüren görüntü! Çocuğun başına silah dayadı

Kanal D Ana Haber'de yayınlanan görüntüye göre, İstanbul Kadıköy'de bir kafede kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.
Çocuğun yakını mı yoksa kafede bulunan bir müşteri mi bilinmiyor, aklı sıra çocuğa şaka yapıyordu.
Çocuğu havaya kaldırdı, elindeki tabancayı başına dayadı, 'Sıkarım kafana, vurum seni' diyerek tehdit etti.
O anları kameraya alan kişi de yaşananları engellemek yerine 'sakin ol' demekle yetindi.
Videoyu kaydedenler korku dolu 15 saniyeyi sosyal medyada paylaştı, tepki çekince de sildi.
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