Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! George Floyd'u unutmadılar

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Kayserispor'da Bernard Mensah klasını konuşturdu. Yaklaşık 23 metrelik bir mesafeden kullandığı frikikle kaleci Altay'ı avlayan Mensah, bir Fenerbahçe maçında daha parladı.
Ganalı futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 6 maçın 5'inde skora katkı yapmış oldu. Öte yandan bu sezon Kayserispor formasıyla 21 resmi maça çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol atarken, 8 de asist yaptı.
Fenerbahçe karşısında takımını öne geçiren golü kaydeden Mensah, golden sonra takım arkadaşı Dja Djedje diz çökerek ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'u andı.
Ağaoğlu'nun o sözlerine F.Bahçe'den sert cevap!
Mustafa Cengiz'in evinde toplantı yapıldı
Fenerbahçeli Cem Yılmaz'dan Beşiktaş'a destek
Trabzonspor'dan 16 yıl sonra bir ilk
Emir Terzi'nin ay-yıldızlı forma aşkı
Juventus İtalya Kupası'nda finalde
G.Saray'dan Mustafa Cengiz açıklaması
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa tepki!
Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması!
Cem Yılmaz'dan flaş hareket
Bayern Münih'te şok sakatlık
Flaş! "Yaz transfer dönemi erken başlayabilir"
Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor!
TFF Riva VAR Merkezi lige hazır
Bursaspor son anlarda nefes alıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum