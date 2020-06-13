Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! George Floyd'u unutmadılar

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Kayserispor'da Bernard Mensah klasını konuşturdu. Yaklaşık 23 metrelik bir mesafeden kullandığı frikikle kaleci Altay'ı avlayan Mensah, bir Fenerbahçe maçında daha parladı.

6 MAÇTA 5. GOLÜ

Ganalı futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 6 maçın 5'inde skora katkı yapmış oldu. Öte yandan bu sezon Kayserispor formasıyla 21 resmi maça çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol atarken, 8 de asist yaptı.

GOL SEVİNCİNDE FLOYD'U ANDILAR

Fenerbahçe karşısında takımını öne geçiren golü kaydeden Mensah, golden sonra takım arkadaşı Dja Djedje diz çökerek ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'u andı.

