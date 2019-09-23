Kadıköy'de evin salonu betonla doldu!

Olay, Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Seher ve Aykut Kızıcı çifti, bir yıl önce burada bulunan daireye kiracı olarak taşındı. Özel bir okulda öğretmenlik yapan Seher Kızıcı, sabah saatlerinde işine gitti. Mühendis eşi ise, öğleden sonra evden çıktı. Seher Kızıcı, saat 14.00 sıralarında salon duvarlarının yıkıldığını öğrenerek, eşiyle birlikte eve döndü. Duvarlarının bitişikteki inşaatta yapılan çalışmalarda perde beton kalıbının döküm sırasında basınçla patlaması nedeniyle yıkıldığını öğrenen çift, durumu hemen zabıta ekiplerine bildirdi. Eşyaları ıslak beton altında kalan çift, müteahhitten zararlarının karşılanmasını istedi. Müteahhit ise ancak şikayetlerini geri çektiklerinde zararlarını karşılayacağını söyledi. Bir ay önce de aynı inşatta yapılan perde beton dökümü sırasında ikinci kattaki dairenin duvarlarının yıkıldığı öğrenildi.

'KORKUNÇ BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIK'



Özel bir okulda biyoloji öğretmenliği yapan Seher Kızıcı, "Geçtiğimiz hafta çok üzücü bir olay yaşadık. Bitişik binamızda bir inşaat yapılıyor. Oranın betonu basınçla bizim duvarı patlattı. Ve bizim duvarımız, mutfak dolapları da dahil olmak üzere komple çöktü ve hasar oluştu. Ve burada, duvarın yıkılmasında önce koltukta eşim yatıyordu. Eşim de beton altına kalabilirdi. Biz evimize geldiğimizde korkunç bir manzarayla karşılaştık. Müteahhit beye bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk ve zabıta ekiplerini de buraya çağırdık" şeklinde konuştu.