Kadıköy'de Fenerbahçe Trabzonspor ile karşılaştı! 1 kırmızı kartın çıktığı 1 golün iptal edildiği olaylı maçın galibi Fenerbahçe oldu...

Süper Lig’de gecenin maçı Kadıköy’de oynandı. Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe müsabakadan 1-0 galip ayrılırken, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Maçta gol Youssef En-Nesyri'den geldi. İşte detaylar…

İLK MAÇLARINA ÇIKTILAR!

Fenerbahçe’de yeni transferlerden kaleci Ederson ve Kerem Aktürkoğlu ilk kez sarı lacivertli formayla ilk 11’de sahaya çıkarken, Trabzonspor’da ise kaleci Onana ve Muçi ilk kez forma giydi.

GOL İPTAL

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Onuachu ile bulduğu gol öncesinde Onuachu ile Skriniar arasında yaşanan pozisyonda faul bekledi ve hakem Ozan Ergün'e itirazda bulundu. Hakem Ozan Ergün, pozisyonu ekranda izledikten sonra golü iptal etti.

KIRMIZI KART!

Dakikalar 19’u gösterirken, Trabzonspor’da Okay Yokuşlu Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu’na orta sahada kayarak müdahale etti. Yerde acıyla kıvranan Kerem Aktürkoğlu’nu gören hakem, Okay Yokuşlu’ya önce sarı kart verdi. VAR müdahalesinin ardından sarı kartı iptal edip, kırmızı kart gösterdi.

ÇİZGİ TARTIŞMASI OLAY OLDU!

En-Nesyri'nin yaptığı vuruş direğe çarpıp kalenin içine düştü. Maçın hakemi ve VAR, topun %100'ünün çizgiyi geçmediğini söyleyerek golü vermedi. Bu karar sosyal medyada tartışmalara yol açtı.