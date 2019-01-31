Kadıköy'deki asker uğurlaması trafiği kilitledi! Sürücüler tepki gösterdi

İstanbul’da asker uğurlamak için araçlarla sokağa çıkan magandalar yine ortalığı birbirine kattı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Kadıköy, Fenerbahçe Mahallesi Cemil Topuzlu Caddesi’nde bir grup otomobilli maganda, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde yaptıkları birbirinden tehlikeli hareketle yürekleri ağza getirdi.

YOLU KAPATIP DANS ETTİLER

Şahıslar hareket halindeki araçlardan sarkarak kendi canlarını hiçe saydı. Ardından magandalar yolu kapatarak dans etmeye başladı.

KİMSEYİ UMURSAMADILAR

Minibüslerin de içinde olduğu uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan magandalar, hiç kimseyi bir an olsun umursamadı.

Tehlikeli gösterinin ardından magandalar kestikleri trafiği açıp konvoy halinde kornalara basarak ayrıldı.

Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye kameralarca kaydedildi. (İHA)

