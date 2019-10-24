Kadıköy'deki Greta Thunberg grafitisi Eren Bülbül'ün resmiyle kapatıldı

Kadıköy'de bir binanın dış cephesindeki iklim aktivisti Greta Thunberg'in grafitisi, Trabzon'da bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün resminin bulunduğu pankartla kapatıldı.
Mustafa Mazhar Bey Sokağı'nda bir apartmanın dış cephesindekiThunberg'in grafitisi, Vatan Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatınca sosyal medyada bölücü terör örgütü PYD'ye destek verdiği iddiasıyla kapatıldığı öğrenildi.
Thunberg'in grafitisinin üzeri "İyi ki varsın Eren" yazılı Eren Bülbül'ün portresi ve üzerinde Türk bayrağı bulunan pankart asıldı.
Birleşmiş Milletler'deki (BM) konuşmasıyla gündeme gelen Thunberg'in, terör örgütü PYD'yi desteklediği iddiaları sosyal medyada dillendirilmişti.
(AA)
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