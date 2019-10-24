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Kadıköy'deki Greta Thunberg grafitisi Eren Bülbül'ün resmiyle kapatıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.10.2019 14:55 | Son Güncelleme

Açıklamalarıyla bir anda gündem olan iklim aktivisti Greta Thunberg'in Kadıköy'de bulunan grafitisi, şehit Eren Bülbül'ün resmi ile kapatıldı.

Kadıköy'deki Greta Thunberg grafitisi Eren Bülbül'ün resmiyle kapatıldı

Kadıköy'de bir binanın dış cephesindeki iklim aktivisti Greta Thunberg'in grafitisi, Trabzon'da bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün resminin bulunduğu pankartla kapatıldı.

Mustafa Mazhar Bey Sokağı'nda bir apartmanın dış cephesindekiThunberg'in grafitisi, Vatan Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatınca sosyal medyada bölücü terör örgütü PYD'ye destek verdiği iddiasıyla kapatıldığı öğrenildi.

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Thunberg'in grafitisinin üzeri "İyi ki varsın Eren" yazılı Eren Bülbül'ün portresi ve üzerinde Türk bayrağı bulunan pankart asıldı.

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Birleşmiş Milletler'deki (BM) konuşmasıyla gündeme gelen Thunberg'in, terör örgütü PYD'yi desteklediği iddiaları sosyal medyada dillendirilmişti.

(AA)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Helal olsun. Düşünen ve yapanların ellerine yüreklerine sağlık Proje olduğu aşikar oyunculara geçit yok Bu kızı görünce aklıma şeytan geliyor
Eren’in resmini yapan yok kıytırıktan bir aktivistin resmi boydan duvara yaparlar ama . Çok güzel olmuş
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