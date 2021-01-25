YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy’de karikatür evi yeni dönem kayıtları başladı

Kadıköy’de karikatür evi yeni dönem kayıtları başladı

25.01.2021 11:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kadıköy’de karikatür evi yeni dönem kayıtları başladı

Kadıköy Belediyesi’nin mizahı yediden yetmişe herkesle buluşturduğu Karikatür Evi, 4 ve 5.

Kadıköy Belediyesi’nin mizahı yediden yetmişe herkesle buluşturduğu Karikatür Evi, 4 ve 5. dönem atölye kayıtlarını başlattığını duyurdu. Karikatür, çizgi roman, manga meraklılarının ücretsiz katılabileceği atölyeler pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi gerçekleşecek. Kontenjanla sınırlı 8 kişilik atölyelerin 4’üncü dönemi 1 Mart’ta, 5’inci dönemi ise 19 Nisan’da başlayacak. Her bir dönemi 6 hafta sürecek atölyelere katılım için Kadıköy’de ikamet zorunluluğu aranmıyor.

Özlenen çizgi roman ve manga atölyeleri de programda
Pandemi nedeniyle Nisan ayından beridir çevrimiçi olarak devam eden karikatür ve çizgi roman atölyelerine, yeni dönemde manga atölyeleri de eklendi. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal Nisan ayından beridir gerçekleştirdikleri 83 atölyede, 875 katılımcı ile 2020’yi tamamladıklarını söyledi. Karçal sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni dönemle birlikte karikatür, çizgi roman atölyelerine yoğun talep üzerine manga atölyelerini de tekrar ekledik. Yeni dönemimizde çevrimiçi olarak manga atölyemiz de tekrar başlamış oluyor. Pandemi başlangıcından bu yana atölyelerimize katılan 875 katılımcımızın yaklaşık 800’ü ilkokul ve ortaokul öğrencisiydi. Lise ve yetişkin gruplarımızın da yer aldığı atölyelerimize çocukların bu yoğun ilgisi bizi sevindiriyor.”
Atölyeler karikatürde Akdağ Saydut, Anıl Gürak, Ayşe Işın, Behiç Pek, Cem Güventürk, Cihan Kılıç, Doruktan Turan, Eda Oral, Erhan Candan, İlker Altungök, Nuhsal Işın, Sibel Bozkurt’un; çizgi romanda Gökçe Akgül, Mehmet Naci Dedeal’ın; ve mangada Ali Toğlukdemir’in eğitmenliğinde gerçekleşecek. Kayıtlar Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi internet sitesi üzerinden yapılabilir.

Kadıköy’de karikatür evi yeni dönem kayıtları başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:14
Öğle
13:21
İkindi
15:55
Akşam
18:19
Yatsı
19:42

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Tuzla Belediyesi’nden Hatay Kırıkhan’a yardım

Tuzla Belediyesi’nden Hatay Kırıkhan’a yardım

Küçükçekmece Belediyesi’nden hayata dokunan hizmet

Küçükçekmece Belediyesi’nden hayata dokunan hizmet

Kartal Belediyesi’nden sokağa çıkma yasağında hafta sonu mesaisi

Kartal Belediyesi’nden sokağa çıkma yasağında hafta sonu mesaisi

Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbol: Misli.com 2. Lig

Uzmanından "yanlış oyuncak seçimi çocuğu gözünden edebilir" uyarısı

Uzmanından "yanlış oyuncak seçimi çocuğu gözünden edebilir" uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.