Kadıköy’de sifonları yağmur suyu dolduracak

Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu ve gri su toplama tankı’ yapılması Kadıköy Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Susuzluk tehlikesi ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım olan kararla yağmur suyu ve gri su olarak adlandırılan duştan, küvetten, lavabolardan toplanan evsel atık su, tuvalet rezervuarlarında, bahçe sulamada ve ortak alan temizliğinde kullanılacak. Kadıköy’de yeni bir dönemi başlatacak uygulama ile ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Suyun her bir damlası önemli. Yağan yağmuru bile değerlendireceğiz” dedi.

Gelecekteki en önemli sorunlardan biri haline gelecek kuraklık ve susuzlukla mücadele için, yağmur suyu ve gri suların yeniden kullanımına yönelik teklif 5 Şubat 2021 tarihinde Kadıköy Belediye Meclisinde oybirliği ile kabul edildi. Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan notu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği yağmur sularının toplanıp geri kullanılmasına yönelik “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe” dayanıyor. Yönetmelikte 2bin m2’den büyük parsellerde yapılan düzenleme, Kadıköy’de parsellerin küçük ve nüfusun yoğun olması nedeniyle 400 m2’ye indirildi. Öte yandan 2bin m2 üzerindeki parsellerde de gri su kullanılacak. Bu uygulama ile Kadıköy’de bundan sonra yapılacak binaların yarısından çoğunda su toplama tankları yer alacak.

“Suyun her bir damlası önemli”

Kadıköy Belediye Meclisi’nin aldığı kararla ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Suyun her bir damlası önemli. Yerel yönetim olarak bugünü olduğu kadar geleceği de düşünmek ve tasarlamak durumundayız. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede kurumsal olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Günlük kullandığımız suyun yüzde 20’si, basit bir filtre yardımı ile bahçe işleri ve rezervuarlarda kullanılabilir. Kadıköy’de yeni inşa edilecek binaların yanı sıra tüm hizmet birimlerimizde ve parklarımızda suyun geri dönüşümünü ve tasarruflu su kullanılmasını amaçlıyoruz. Parklarımızı kuyu suyuyla değil yağmur suyuyla sulamayı, sulamayı da damla sulama ile yapmayı hedefliyoruz. Belediye olarak tüm yenilikçi yöntemleri kullanarak, çevre ve iklim değişliği ile ilgili sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” dedi.

Yağmur suyu toplama tanklarının alanları binaya göre değişiyor

Yağmursuyu toplama tanklarının büyüklükleri, parsel büyüklükleri ile doğru orantılı olarak belirlendi. Tank büyüklükleri parsel büyüklüğü 400-800 m olan yerlerde minimum 12 m; 801-999 m olan yerlerde minimum 15 m; 1000-1500 m olan yerlerde minimum 18 m; 1501-2000 m olan yerlerde minimum 20 m; 2001 m ve üzerinde ise minimum 25 m hacimde olacak. Gri su için ise 2bin m ve üzerindeki parsel büyüklüklerinde minimum 30 m hacminde tanklar kullanılacak.