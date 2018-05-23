Kadın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Enver'i öldürdüler mi? (Kadın 30. son bölüm izle)

Kadın 31. yeni bölüm fragmanı, dün akşam Fox TV'de heyecanla izlenen Kadın 30. son bölümden sonra yayınlandı. Salı günlerinin en çok izlenen dizisi olan Kadın son bölümde Enver, Sarp'ın yaşadığını öğrendikten sonra ne yapacağını şaşırıyor. Şirin'le haber göndererek görüşmek istediğini, yoksa karakola gidip herşeyi anlatacağını söyler. Levent ise Sarp'ın görüşme teklifini kabul ettiğin söyler. Diğer yandan Sarp'ın annesi Jülide'nin Bahar'ı ziyaret etmesi onun kafasını karıştırır. Bahar, Sarp acaba yaşıyor mu diye düşünmeye başlar. Kadın 31. yeni bölüm fragmanında ise Sarp'ın kayınpederi, bu görüşme için tuzak hazırlar. Levent kötü haberi Hatice hanıma söyler. Enver vurulmuş ve hastanededir. Peki Enver öldü mü? Kadın 31. yeni bölüm fragmanı ile Kadın 30. son bölümü haberimizden...

KADIN 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp’ın yaşadığını öğrenen Enver ne yapacağını bilemez. Tüm yaşananlardan sonra Bahar’dan hiçbir şey saklamamak için kendine bir söz veren Enver, Sarp ile görüşmek için elinden geleni yapar. Sarp ile tek bağlantısı olan Levent, Şirin’in Sarp’a olan tavrından rahatsız olur ve artık ona yardım etmek istemediğine karar verir.

Nisan ve Doruk ise çok sevdikleri Arif abilerinin duygularını fark etmeye başlar. Pırıl’ı sürekli tehdit eden Jülide, elinde güçlü bir koz olması için Bahar’ın yanına gider. Bundan şüphelenen Bahar’ın aklında ise bir soru işareti oluşur. Sarp hayatta mı?



