Kadın avukat ile hakim arasında 'etek boyu' tartışması!

Tutanaklara yansıyan tartışmada hakim dosyaya ulaşan bilirkişi raporunu okudu ve avukatlara söz verdi. Söz alan kadın avukat bilirkişi raporuna karşı konuşmaya başladı. Bu sırada hakim, kadın avukatın eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santimetre yukarıda olduğunu, bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu, giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Dinleyici sıralarında bulunan 2 avukata da etek boyunun avukatlık hukuku mevzuatına, örfüne uygun olup olmadığı soruldu. 2 avukat da etek boyunun avukatlık, hukuka ve örfüne uygun olduğunu, özgürlük alanı ile ilgili olduğundan etek boyuna müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.
HAKİM, ETEK BOYUNUN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ
Hakim, baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat ise "Etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Yaşananlar duruşma tutanağına geçti. Hakim, duruşma zaptının bir suretinin İstanbul Baro Başkanlığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
HAKİM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İstanbul İş Mahkemesi hakiminin, mini etekle duruşmaya gelen avukata tepki gösterdiğine" ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, resen harakete geçildiğini ve inceleme başlatıldığını belirtti.
Kaynak: DHA/AA
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