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Kadın çalışanı beyzbol sopasıyla bayıltıp dükkanı soydu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2019 14:56 | Son Güncelleme

Meksika’da bir hırsız, spor ekipmanları satan bir dükkanı, kadın çalışanın kafasına beyzbol sopasıyla vurup, baygınlık geçirmesine neden olduktan sonra soyup kaçtı. Hırsız, Uber’den araç çağırınca, şoförün kendisini tanıması üzerine yakalandı.

Olay, Meksika’nın Sonora eyaletinde yer alan Navojoa şehrindeki ‘Multideportes’ isimli spor ekipmanları satan bir dükkanda meydana geldi. Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adamın kısa bir süre dükkanın girişinde kadın çalışanla konuştuğu ve bu sırada dükkanda satılan beyzbol sopalarından birini elinde tuttuğu görülüyor.

Daha sonra ise kadın, kasaya doğru yürüdüğü sırada adam elindeki sopayla kadının kafasına sert bir şekilde vuruyor. Bunun üzerine kadın baygınlık geçiriyor ve kendini toparlayamıyor. Hırsız da bu sırada dükkanı soyup, kaçıyor.

52 yaşındaki kadın çalışanın kızı ise, saldırı ve soygun anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak; annesinin hastanede ve durumunun ciddi olduğunu belirtti ve saldırganın tespit edilmesi için yardım istedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra saldırganın çağırdığı ‘Uber’ aracının şoförü, saldırganı tanıyarak yakalanmasını sağladı.

Yerel basına olayla ilgili açıklamada bulunan bölge savcısı ise, Navojoa’daki gerçekleşen olaydan haberdar olduklarını, bu kapsamda 1 kişinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika hırsız kadın beyzbol sopası

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