Kadın çiftçiler hem evde hem tarlada mesaide

"Yörenin kadınları seralarda, tarlalarda ve bahçelerde yoğun bir şekilde gayret gösteriyorlar. Hem üretime hem ülkenin ekonomisine katkı sunuyorlar. Kendi emeklerini ortaya koyarak evlerine de bir geçim kaynağı oluşturuyorlar. Kadınlar ülkemizin her köşesinde emeğini ortaya koyuyor. Yapabilecekleri güzel şeyler var. Yeter ki onlar mücadele etsin ve bizler de onlara gayret gösterelim, destek verelim. Güzel işler ortaya koyuyorlar. Şu anda gördüğümüz emekçi kadınları burada. Kadınlarımız, emeğini ortaya koyarak, Dünya Kadınlar Günü'nü hak ediyor. Kadınlarımızın günlerini kutluyorum."

- "Bizim için her gün Dünya Kadınlar Günü"

İlçeye bağlı Akkum köyünde yaşayan 55 yaşındaki mevsimlik işçi Behice Kıran ise iki küçük çocuğuyla ev ekonomisine katkı sağlamak için çalıştığını belirtti.

Sabah erken saatte kalkıp, eşinin ve çocuklarının yemeklerini hazırladıktan sonra sera veya tarlaya çalışmaya geldiğini anlatan Kıran, şunları kaydetti:

"Zor bir iş yapıyoruz. Arazide ve evde çalışıyoruz. Bizim için her zaman Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar çok güçlü. Yapamayacağımız iş yok. İşin büyüğü küçüğü yok. İstedikten sonra her şeyin üstesinden geliriz ve üstesinden çıkabilecek güçteyiz. O yüzden yeri gelince anne olabiliyoruz yeri gelince eş olabiliyoruz yeri gelince arkadaş olabiliyoruz yeri gelince iş kadını olabiliyoruz. Kadınların olmadığı bir yer düşünmüyorum. Her şey kadında bitiyor."