Kadın'da Bahar'a Nezir şoku! Nezir, Sarp'ı buldu mu? Kadın dizisi 53. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın, 52. son bölümüyle 5 Mart Salı akşamı ekrana geldi. Kadın son bölümde, Suat Pırıl'ı almaya geldi. Suat ile Sarp arasında ipler bir kez daha gerildi. Sarp ise karısının Bahar olduğunu Pırıl ve Suat'a adeta haykırdı. Kadın son bölüm finalinde ise Nezir sürprizi yaşandı.
Nezir sonunda Sarp'ın yerini buldu. Yeni bölüm fragmanında ise Nezir onlarca adamıyla birlikte Sarp ve Bahar'ın kaldığı eve baskın yaptı. Bahar çocuklarını da alıp evden çıkmak üzereyken kapıda Nezir'i gördü. Nezir, Sarp'ın nerede olduğunu sordu. Peki Kadın'da Nezir Sarp'ı bulacak mı? Bahar ve çocuklarına ne yapacak?
Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 53. yeni bölümüyle 12 Mart Salı akşamı Fox TV ekranlarında olacak.
KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Pırıl’ı almaya gelen Suat, artık Sarp’ın kızını üzmesine izin vermek istememektedir. Bahar ise Pırıl’dan onu da götürmesini ister. Çünkü artık Tarlabaşı’na gidip her şeyi polise anlatmakta kararlıdır. Ama Pırıl, Bahar’ın bu isteğini yerine getirecek midir? Arif’in kahvesinde bulunan gizemli silah ile Arif tutuklanır ve büyük bir şok içinde ne yapacağını bilemez. Hiçbir suçu olmayan Arif bu olaydan nasıl kurtulacaktır?
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