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Kadın'da Bahar'a Nezir şoku! Nezir, Sarp'ı buldu mu? Kadın dizisi 53. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 06.03.2019 01:59 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 53. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın ekrana gelen 52. son bölümde Arif çay ocağında bulunan bir silahtan dolayı polisler tarafından gözaltına alındı. Kadın son bölümde finalinde Nezir sonunda Sarp'ın yerini buldu. Kadın'ın 53. yeni bölüm fragmanında ise Bahar çocuklarını da alarak evden çıkmaya çalışırken, Nezir onlarca adamıyla eve baskın yaptı. Nezir'i karşısında gören Bahar büyük şok yaşadı. İşte Kadın 53. yeni bölüm fragmanı.

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın, 52. son bölümüyle 5 Mart Salı akşamı ekrana geldi. Kadın son bölümde, Suat Pırıl'ı almaya geldi. Suat ile Sarp arasında ipler bir kez daha gerildi. Sarp ise karısının Bahar olduğunu Pırıl ve Suat'a adeta haykırdı. Kadın son bölüm finalinde ise Nezir sürprizi yaşandı.

Nezir sonunda Sarp'ın yerini buldu. Yeni bölüm fragmanında ise Nezir onlarca adamıyla birlikte Sarp ve Bahar'ın kaldığı eve baskın yaptı. Bahar çocuklarını da alıp evden çıkmak üzereyken kapıda Nezir'i gördü. Nezir, Sarp'ın nerede olduğunu sordu. Peki Kadın'da Nezir Sarp'ı bulacak mı? Bahar ve çocuklarına ne yapacak?

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 53. yeni bölümüyle 12 Mart Salı akşamı Fox TV ekranlarında olacak.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Pırıl’ı almaya gelen Suat, artık Sarp’ın kızını üzmesine izin vermek istememektedir. Bahar ise Pırıl’dan onu da götürmesini ister. Çünkü artık Tarlabaşı’na gidip her şeyi polise anlatmakta kararlıdır. Ama Pırıl, Bahar’ın bu isteğini yerine getirecek midir? Arif’in kahvesinde bulunan gizemli silah ile Arif tutuklanır ve büyük bir şok içinde ne yapacağını bilemez. Hiçbir suçu olmayan Arif bu olaydan nasıl kurtulacaktır?

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