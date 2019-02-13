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Kadın'da Bahar ve Arif'in Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 50. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 13.02.2019 02:13 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın 49. son bölümünde Bahar, Yeliz'in öldüğünü günler sonra öğrendi. Bahar aldığı acı haberle yıkıldı. Kadın dizisinin 50. yeni bölüm fragmanında ise, Bahar yaşanan tüm kötü olayların sorumlusu olarak Sarp'ı suçluyor. Bahar'ın Sarp'a 'Neden sen ölmedin ki?' demesi dikkat çekerken, Arif'le ise duygusal bir kavuşma yaşıyor. Sarp ise, Bahar ve Arif'in kavuştuğu o anlara şahit oluyor. İşte Kadın 50. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın dizisinin 12 Şubat Salı akşamı ekrana gelen 49. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Kadın son bölümde Bahar, Münir'i karşısında görünce çılgına döndü. Çocuklarını kaçıran adamın Münir olduğu anlayan Bahar, önce Sarp'ı suçladı. Ancak Sarp'ın 'Münir benim adamım. Öyle bir şey yapmaz' demesi üzerine her şeyi Pırıl'ın planladığını anladı. Final sahnesinde ise Bahar kendisinden saklanan acı haberi öğrenince büyük bir yıkım yaşadı.

Kadın dizisinin 50. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadın yeni bölümde, Bahar, Sarp'tan hesap soruyor. Yaşananların sorumlusu olarak Sarp'ı gören Bahar, 'Bütün bunların hepsi senin yüzünden oldu. Yeliz senin yüzünden öldü. Sen bizi mahvettin. Sen hayatımızı mahvettin Sarp' diyor.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 50. yeni bölümüyle 19 Şubat Salı akşamı Fox TV'de olacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadın yeni bölümde Bahar ve Emre'nin telefon konuşması acı haberi ortaya çıkartıyor. Emre telefonda 'başın sağolsun' deyince Bahar gerçeği öğreniyor. Nisan ve Doruk'u odadan çıkarıp bağıra bağıra arkadaşının acısını iliklerine kadar yaşıyor.

Münir’in sesini hatırlayan Bahar, çocuklarını kaçıran adamın o olduğunu anlar. Her şeyi parça parça hatırlayan Bahar, bu işin içinde Pırıl’ın da olduğunun farkına varır ve ona asla unutamayacağı bir ders verir. Ama bu dersi verirken ona verdiği sözü de tutmayacaktır. Çünkü Bahar’ın hayatta tek affedemeyeceği şey birinin çocuklarına zarar verme düşüncesidir. Pırıl’ın ve Münir’in planlarını öğrenen Sarp ise deliye döner ve artık onları hayatında istemediğini söyler. Ama Pırıl, Bahar’ın tüm suçlamalarını kabul edecek midir? Sarp’ın Ali ve Ömer hakkındaki konuşması ise akıllara başka bir soru getirecektir. Ali ve Ömer gerçekten Sarp’ın çocukları mı? Artık evini ve ailesini çok özleyen Bahar onlara ulaşmanın bir yolunu bulur. Beklenmedik bir kişinin Bahar’a cevap vermesiyle işler iyice karışacaktır.

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