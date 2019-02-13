Kadın'da Bahar ve Arif'in Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 50. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın dizisinin 12 Şubat Salı akşamı ekrana gelen 49. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Kadın son bölümde Bahar, Münir'i karşısında görünce çılgına döndü. Çocuklarını kaçıran adamın Münir olduğu anlayan Bahar, önce Sarp'ı suçladı. Ancak Sarp'ın 'Münir benim adamım. Öyle bir şey yapmaz' demesi üzerine her şeyi Pırıl'ın planladığını anladı. Final sahnesinde ise Bahar kendisinden saklanan acı haberi öğrenince büyük bir yıkım yaşadı.

Kadın dizisinin 50. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadın yeni bölümde, Bahar, Sarp'tan hesap soruyor. Yaşananların sorumlusu olarak Sarp'ı gören Bahar, 'Bütün bunların hepsi senin yüzünden oldu. Yeliz senin yüzünden öldü. Sen bizi mahvettin. Sen hayatımızı mahvettin Sarp' diyor.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 50. yeni bölümüyle 19 Şubat Salı akşamı Fox TV'de olacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın yeni bölümde Bahar ve Emre'nin telefon konuşması acı haberi ortaya çıkartıyor. Emre telefonda 'başın sağolsun' deyince Bahar gerçeği öğreniyor. Nisan ve Doruk'u odadan çıkarıp bağıra bağıra arkadaşının acısını iliklerine kadar yaşıyor.