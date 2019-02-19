Kadın'da Bahar ve Arif, Sarp'a yakalanıyor! Kadın 50. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Bahar, çocuklarıyla birlikte Sarp'ın evinde kalırken, Pırıl'ın gelmesiyle her şey alt üst oldu. Yeliz'in de öldüğünü öğrenen Bahar, evden ayrılmak istiyor ancak Sarp izin vermiyor. Çocuklarıyla konuşan Bahar, gece yarısı herkes uyurken evden kaçıyor. Dışarıda ise kendilerini Arif bekliyor. Ancak Bahar ve çocukları evden çıktığı anda Sarp'a yakalanıyor.
KADIN 50. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeliz’in öldüğünü Emre’den öğrenen Bahar ne yapacağını ve nasıl davranacağını bilemez. Çaresizlik içinde bütün bu olayların tek suçlusunun Sarp olduğunu düşünür. Masum bir insanın ve en yakın arkadaşlarından birinin öldüğü gerçeğiyle yüzleşen Bahar, eli kolu bağlı daha fazla beklemek istemez ve Arif’i arayıp onu almasını ister. Bahar’ı almaya gelen Arif ise Bahar’ı ne kadar özlediğinin bir kez daha farkına varır. Yeliz’in yanına gitmek isteyen Bahar, Arif ile beraber yola çıkar. Arif ile Bahar’ın baş başa gitmesinden rahatsız olan Sarp ne yapacağını bilemez. Onların sevgili olma düşüncesini aklına bile getirmek istemeyen Sarp’ın yüzüne Pırıl tarafından tüm gerçekler vurulacaktır.
Annesinin yanına giden Şirin’i ise bir sürpriz beklemektedir. Oltasına yeni bir isim alacağı için de oldukça heyecanlıdır.
Artık Sarp’ın yanında olmak istemediğinden emin olan Bahar ise evden nasıl kaçacağını düşünmeye başlar. Sarp’ı polise şikayet etmeyi düşünecek kadar da ondan nefret etmektedir. Çünkü Sarp en yakın arkadaşının ölümüne sebep olmuştur.
KADIN 50. BÖLÜM 1. FRAGMANI
Kadın dizisinin 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde, Bahar, Sarp'tan hesap soruyor. Yaşananların sorumlusu olarak Sarp'ı gören Bahar, 'Bütün bunların hepsi senin yüzünden oldu. Yeliz senin yüzünden öldü. Sen bizi mahvettin. Sen hayatımızı mahvettin Sarp' diyor.
KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadın yeni bölümde Bahar ve Emre'nin telefon konuşması acı haberi ortaya çıkartıyor. Emre telefonda 'başın sağolsun' deyince Bahar gerçeği öğreniyor. Nisan ve Doruk'u odadan çıkarıp bağıra bağıra arkadaşının acısını iliklerine kadar yaşıyor.
Münir’in sesini hatırlayan Bahar, çocuklarını kaçıran adamın o olduğunu anlar. Her şeyi parça parça hatırlayan Bahar, bu işin içinde Pırıl’ın da olduğunun farkına varır ve ona asla unutamayacağı bir ders verir. Ama bu dersi verirken ona verdiği sözü de tutmayacaktır. Çünkü Bahar’ın hayatta tek affedemeyeceği şey birinin çocuklarına zarar verme düşüncesidir. Pırıl’ın ve Münir’in planlarını öğrenen Sarp ise deliye döner ve artık onları hayatında istemediğini söyler. Ama Pırıl, Bahar’ın tüm suçlamalarını kabul edecek midir? Sarp’ın Ali ve Ömer hakkındaki konuşması ise akıllara başka bir soru getirecektir. Ali ve Ömer gerçekten Sarp’ın çocukları mı? Artık evini ve ailesini çok özleyen Bahar onlara ulaşmanın bir yolunu bulur. Beklenmedik bir kişinin Bahar’a cevap vermesiyle işler iyice karışacaktır.
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