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Kadın'da Bahar ve Sarp arasında Arif kavgası! Kadın 48. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 30.01.2019 01:53 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın 47. son bölümünde Sarp ve Bahar'ın saklandığı dağ evine Pırıl'ın gelmesi herkesi şaşırttı. Dağ evinde Sarp, Bahar ve Pırıl çocuklarla birlikte kalmaya başladı. Sarp ise Yeliz'in öldüğünü öğrendi ancak bunu Bahar'dan sakladı. Kadın yeni bölümde ise Sarp, Bahar'a Arif'le aralarında ne olduğunu soruyor. Peki Sarp, Arif gerçeğini öğrenecek mi? İşte Kadın 48. yeni bölüm fragmanı.

Fox TV'de başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 29 Ocak Salı akşamı 47. son bölümüyle ekrana geldi. Kadın'ın son bölümünde, Yeliz'in öldürülmesinden sonra mahallede büyük bir yas yaşandı. Sarp ise Bahar ve çocukları korumak için gittikleri dağ evine Pırıl'ın gelmesiyle şoke oldu. Bahar ise telefonda Arif'i aradı ancak Arif acı haberi sakladı. Kadın'ın yeni bölümünde ise Bahar'ın Arif'le telefonda konuştuğunu öğrenen Sarp kıskançlık krizine giriyor. Arif'in kim olduğunu ve aralarında neler yaşandığını soran Sarp'a Bahar kızıyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yeliz’in ölümüyle darmadağın olan Ceyda, hiç beklemediği bir şey ile daha karşılaşacaktır. Hatice, Enver ve Arif ise Bahar’dan haber alamadıkları için onu her geçen gün daha çok merak eder. Arif olanlardan ötürü mutsuz olsa da, tek isteği Bahar’ın güvende olmasıdır.

Dağ evine Pırıl’ın gelmesiyle evdekiler büyük bir şok içerisine girerler. Pırıl’ın her şey yolundaymış gibi konuşmalarına daha fazla dayanamayan Bahar’ın hatırladığı tek bir şey Pırıl’ın bütün sırlarını ortaya çıkaracaktır.

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