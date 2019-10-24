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Kadın'da bomba olay! Sahra Şaş geri dönüyor!

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 24.10.2019 09:53 | Son Güncelleme

Kadın dizisinde bomba bir gelişme yaşandı! Caner Cindoruk'un diziye veda etmesinin ardından daha önce diziye veda eden Berşan karakteri Sahra Şaş diziye geri dönüyor!

Kadın'da bomba olay! Sahra Şaş geri dönüyor!

Başrolünde Bahar Çeşmeli karakteri ile Özge Özpirinççi'nin yer aldığı, Japon yapımı Woman dizisinden uyarlanan Kadın dizisinin kadrosundaki hareketlilik devam ediyor.

2 oyuncunun ayrıldığı ve yeni karakterlerin dahil olduğu dizide bir de geri dönüş yaşanıyor.

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Hatice karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar ile Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un ayrıldığı kadroya Fazilet Hanım karakteri ile Hümeyra, Fazilet'in oğlu Raif karakteri ile de Sinan Helvacı diziye dahil oldu.

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Yeni oyuncuların ardından bir de geri dönüş yaşandı. Dizide Berşan karakterini canlandıran Sahra Şaş, diziye geri dönüyor. Yeni bölümden itibaren dizideki yerini alacak olan oyuncunun dizide nasıl bir etki bırakacağı merak konusu oldu. (Kaynak: Diziler)

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Sahra Şaş Sahra Şaşkadın kadın dizisi

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