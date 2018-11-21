Kadın'da Sarp ve Bahar'ın kavuşmasını gören Arif ne yapacak? Kadın 41. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın 40. yeni bölümüyle 20 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. Kadın dizisi son bölümde, Şirin'in ilik verdiği Bahar sonunda hastaneden çıktı ve evine döndü. Bahar'ın eve gelmesiyle ailesi büyük mutluluk yaşadı. Arif ise Sarp'ın ortaya çıkmasından dolayı oldukça gerildi. Bahar'a Sarp'ın yaşadığını söylemek isteyen ailesine rest çeken Arif, geri adım atmayacağını haykırdı.

Kadın 40. bölüm final sahnesinde ise Sarp, öldüğünü sandığı sonra da karşısına çıkmak için günlerce beklediği Bahar'ının karşısına çıkıyor. Bahar, Sarp'ı gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı. "Bahar'ım" diyerek sarılan Sarp gözyaşlarına boğuldu. Kadın'ın yeni bölüm fragmanında ise Sarp ve Bahar'ın birbirlerine sarıldığı anları Arif'in gördüğü ortaya çıkıyor. Bahar'a evlilik teklif eden Arif gördükleri karşısında büyük bir yıkım yaşıyor.

KADIN 40. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin’in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat yaratıp Arif ile nişanlandıklarını Nisan’a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp’ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar’ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar’ın karşısına çıkmaya karar verir.

