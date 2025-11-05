Mynet Trend

Kadın devlet başkanını herkesin için taciz etti! Beline sarılıp...

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kalabalık bir ortamda halkla sohbet sırada bir sarhoş erkek tarafından tacize uğradı.

63 yaşındaki Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halkla sohbet ettiği sırada sarhoş bir erkeğin tacizine uğradı.

BELİNE SARILIP ÖPTÜ

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde saldırganın Sheinbaum'a yaklaşarak önce beline sarıldığı sonrasında ise öpme girişiminde bulundu görülüyor. Tacizi fark eden korumalar ise hızla müdahale edip tacizciyi gözaltına alıyor. O sıradaSheinbaum 'Endişenmeyin, sakin olun' ifadelerini kullanıyor.

Olayın gündem olmasının ardından ise yetkililer ve Sheinbaum'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

