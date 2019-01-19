MAGAZİN

Kadın dizisi oyuncuları hastalara umut oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

'Kadın' dizisinin oyuncularından Özge Özpirinçci, Seray Kaya, Şerif Erol, Feyyaz Duman, Kübra Süzgün, Gökçe Eyüboğlu, Ayça Erturan, Ahu Yağtu, Ece Özdikici, Caner Çandarlı, Yaşar Üzer ile Kuzey Yücehan, FOX ve Kızılay ekipleri geçtiğimiz gün Eminönü Meydanı Kızılay Kan Bağış Noktası’nda toplanıp kan ve kök hücre bağışında bulunarak, binlerce zor durumdaki hastaya umut oldu.

Kadın dizisi oyuncuları hastalara umut oldu

Özge Özpirinçci “Bahar karakterinin geçirdiği hastalık ve ilik nakli süreci sayesinde benim de bu konudaki farkındalığım arttı ve bunu insanlarla paylaşmak istedim. Bu kampanyanın farkındalık yaratıp, insanların kök hücre bağışının düşündüklerinden çok daha basit ama bir o kadar etkili olduğunu anlayacaklarını düşünüyorum” diyerek tüm insanlara kan ve kök hücre bağışı çağrısında bulundu.

Dizide “Enver” karakteriyle izleyicinin beğenisini toplayan Şerif Erol, “Yüzünü bilmediğiniz, tanımadığınız birine hayat umudu olabilmek çok önemli.” şeklinde duygularını ifade ederken, güzel oyuncu Ece Özdikici kan ve kök hücre hastalarının bizlere ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle ekip olarak Eminönü Meydanı Kızılay Kan Bağışı Noktası’nda toplandıklarını dile getirdi.
Başarılı oyuncu Feyyaz Duman, “Ben birçok insan gibi kök hücre bağışı konusuna çok hakim değildim ancak nasıl donör olunduğunu öğrendiğimde, gerçekten çok değerli olduğunu hissettim. İnsanları bu konu hakkında bilgi edinmeye, bilinçlenmeye ve kök hücre bağışında bulunmaya çağırıyorum” dedi.

Ahu Yagtu da “güzel bir şey için buradayız destek olmak için buradayız. Umarım kan vermek isteyenleri toplayabiliriz” dedi.

Ayça Erturan, “kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Burada sadece kan vermeyeceğiz belki de bir insana can da vereceğiz o yüzden de çok önemli her kes elini taşın altına koymalı herkes bir şeyler yapmalı. Buna herkesin destek vermesini istiyorum. Biz oyuncular olarak buna sonuna kadar destek vereceğiz umarım her kes bir şeyler yapar ve donör olur”.

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kadın dizisi kök hücre bağışı

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