Kadın dizisinde Bahar, Pırıl gerçeğini öğreniyor mu? Kadın 49. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 06.02.2019 01:22 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 48. son bölümüyle 5 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın 49. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadın yeni bölümde Bahar çocuklarını kaçıran Münir'i karşısında görünce çılgına döndü. Sarp, Münir'in kendi adamı olduğunu söyleyince Bahar, çocuklarını kaçırma işini Pırıl'ın planladığını anladı. Bahar, Pırıl'a saldırarak yaptıklarının hesabını sordu. Kadın dizisi yeni bölümde Sarp, Pırıl'ın Bahar'a yaptıklarını öğrenecek mi? İşte Kadın 49. yeni bölüm fragmanı.

Fox TV'de başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 5 Şubat Salı akşamı 48. son bölümüyle ekrana geldi. Kadın 48. son bölümde Pırıl, Bahar ve çocukların tehlikede olduğunu Münir’den öğrendiğini söylemek zorunda kaldı.

Yenilgiye uğradığını düşünen Nezir ise çileden çıkıyor ve kardeşi Münir’in ölüm emrini veriyor. Kadın yeni bölümde Münir'i karşısında gören Bahar, çocuklarını kaçıran kişiyi tanıyor. Ancak Sarp araya giriyor ve 'Münir böyle bir şey yapmaz. O benim adamım' diyor. Bunun üzerine Bahar, her şeyi Pırıl'ın planladığını anlıyor. Pırıl'a saldıran Bahar yaptıklarının hesabını sorarken, Sarp ise onları ayırmaya çalışıyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar’ın tek arama hakkını Arif’ten yana kullandığını öğrenen Sarp kıskançlıktan deliye döner. Arif’in kim olduğunu ve neden Bahar’ın onu aradığını merak ederken, aynı zamanda çocukların da neden Arif’i bu kadar sevdiklerini anlamaya çalışır. Sarp’ın sorularından ve sorgulamalarından sıkılan Bahar ise ona çok büyük bir tepki verir. Pırıl ile ilgili hiçbir soru sormadığını ona hatırlatarak, Arif hakkında da soru istemediğini açıkça belirtir. Sarp’a kaçırma haberini verenin Şirin olduğunu düşünürken şok bir bilgiyle Suat’ın bütün tavrı değişecektir. Pırıl ise Bahar’ın daha önce onu gördüğünü ve her şeyden haberdar olduğunu öğrenince büyük bir paniğe kapılır. Ama hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşacaktır. Bahar her geçen gün Yeliz’in ölüm haberine bir adım daha yaklaşırken, Doruk ve Nisan’ı ise büyük bir tehlike beklemektedir.


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