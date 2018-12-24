Kadın dizisinde kim öldü? Bahar ve Sarp'a şok saldırı! Kadın 45. yeni bölüm fragmanı izle!

'KADIN ÖLDÜ'

Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırım ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Kadın dizisi 26 Aralık Salı akşamı 45. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kadın'ın yeni bölümünde Bahar'ı telefonla arayan Sarp 'Gelip sizi bir kaç gün içinde güvenli bir yere götüreceğim. O zamana kadar dikkatli olun' diyor. Ancak Bahar 'Artık sana güvenmiyorum. Sen benim tanıdığım adam değilsin' şeklinde karşılık veriyor. Kadın 45. yeni bölüm fragmanında, Bahar ve Sarp çocukları da alıp evden kaçarken apartmana saldırganlar giriyor. O sırada ise tek el silah sesi duyuluyor. Saldırganların 'kadın öldü' demesi ise dikkat çekiyor. Arif ise yaşanları uzaktan görüyor ancak yardıma yetişemiyor. Peki Kadın'da kim öldü? Bu sorunun yanıtı yeni bölümde belli olacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

kadın 44. son bölümde, Bahar'ın çocukları okul çıkışında kaçırıldı. Arif çocukları bulmak için seferber oldu. Çocuklar ise bir kaç saat sonra bir minibüsle mahalleye bırakıldı. Pırıl ve Şirin'in yaptığı plan sonrasında Bahar Sarp'ı eşi ve çocuklarıyla görünce büyük şok yaşadı. Ancak Bahar'a asıl darbe ise çocuklarının ortadan kaybolması oldu. Çocuklarının her şeyi olduğunu anlayan Bahar, Sarp'ı hayatından tamamen çıkarmaya karar verdi.