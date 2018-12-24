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Kadın dizisinde kim öldü? Bahar ve Sarp'a şok saldırı! Kadın 45. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 24.12.2018 02:06 | Son Güncelleme

Kadın dizisinn 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölümünde, Bahar ve çocuklarının hayatı büyük tehlikede. Sarp Bahar'ı arayarak onları güvenli bir yere götüreceğini söylüyor. Sarp ve Bahar'ın çocuklarla birlikte kaçmaya çalışıyor. Ancak o sırada apartmana silahlı adamlar geliyor. Yaşanan kargaşada ise tek el silah sesi duyuluyor. Apartmandan panik halinde kaçan saldırganlardan birinin 'kadın öldü' demesi dikkat çekiyor. Peki Kadın'da kim öldü? İşte Kadın 45. yeni bölüm fragmanı.

Kadın dizisinde kim öldü? Bahar ve Sarp'a şok saldırı! Kadın 45. yeni bölüm fragmanı izle!

'KADIN ÖLDÜ'
Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırım ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Kadın dizisi 26 Aralık Salı akşamı 45. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kadın'ın yeni bölümünde Bahar'ı telefonla arayan Sarp 'Gelip sizi bir kaç gün içinde güvenli bir yere götüreceğim. O zamana kadar dikkatli olun' diyor. Ancak Bahar 'Artık sana güvenmiyorum. Sen benim tanıdığım adam değilsin' şeklinde karşılık veriyor. Kadın 45. yeni bölüm fragmanında, Bahar ve Sarp çocukları da alıp evden kaçarken apartmana saldırganlar giriyor. O sırada ise tek el silah sesi duyuluyor. Saldırganların 'kadın öldü' demesi ise dikkat çekiyor. Arif ise yaşanları uzaktan görüyor ancak yardıma yetişemiyor. Peki Kadın'da kim öldü? Bu sorunun yanıtı yeni bölümde belli olacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
kadın 44. son bölümde, Bahar'ın çocukları okul çıkışında kaçırıldı. Arif çocukları bulmak için seferber oldu. Çocuklar ise bir kaç saat sonra bir minibüsle mahalleye bırakıldı. Pırıl ve Şirin'in yaptığı plan sonrasında Bahar Sarp'ı eşi ve çocuklarıyla görünce büyük şok yaşadı. Ancak Bahar'a asıl darbe ise çocuklarının ortadan kaybolması oldu. Çocuklarının her şeyi olduğunu anlayan Bahar, Sarp'ı hayatından tamamen çıkarmaya karar verdi.

Kadın son bölüm finalinde ise Sarp çocuklarının kaçırıldığını öğrenince, Pırıl ve Şirin'in yaptığı planı anladı. Sarp, Pırıl'a 'Bunu sen yaptın. Bahar'ı buraya getirdin. Çocukları gösterdin. Bahar'ın bilmesini istedin' dedi. O sırada ise Sarp'ın cep telefonu çaldı. Arayan ise Bahar'dı. Sarp'ın cep telefonuna Bahar'ı 'Baharım' olarak kaydettiğini gören Pırıl şaşkına döndü.

Sarp’ı Pırıl ve çocuklarıyla gören Bahar hayatının en zor günlerinden birini geçirmiştir. Artık hiçbir şeyi çocuklarından saklamak istemediği için de bunu Nisan ve Doruk’a anlatmaya karar verir. Ama tek bir şeyi değiştirerek. Hatice ise bu olayın arkasında yine Şirin olduğunu düşünür. Enver’e verdiği sözlerden sonra Şirin yine ortalığı karıştırmıştır. Tüm bu olanların üzerine bir de Şirin, Hatice’nin Sarp’tan aldığı paraları söyleyince Enver neye uğradığını şaşırır. Hatice’ye olan güvenini de kaybeden Enver’in ailesinde Bahar’dan başka güvenecek kimsesi kalmamıştır. Pırıl ise Bahar’ın çocukları görmesiyle rahatlar. Ama bu evrede unuttuğu tek bir şey vardır; Sarp’ın Bahar’a olan büyük aşkı.

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