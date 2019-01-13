Kadın dizisinde kim öldü? Kadın 46. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın dizisi fragmanı izleyici karşısına çıktı. Kadın 46. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Sarp’ın peşinde olan Nezir’in adamları Bahar’ın evine geldi. Sarp, Bahar ve çocukların kaçmasını sağladı. Ancak arkada kalanlar için durum pek iç açıcı değildi. Silah seslerinin duyulmasının ardından, “Kadın öldü” cümlesi herkesi şoka uğrattı. Ölen kişinin kim olduğu izleyiciler tarafından tartışılıyor.

Yeni bölüm fragmanında Bahar, “Annemleri aramam lazım” diyor. Sarp onları arayamayacağını söylüyor. Bahar, “Ne demek arayamayız onları? Ya başlarına bir şey geldiyse, o adamlar onlara bir şey yaptıysa? Onları aramak zorundayım” yanıtını veriyor. Enver, Bahar’ın evine geliyor. O sıra ölen bir kişi ambulansa taşınıyor. Enver acı dolu bir ses tonuyla “Arif” diyor. Fragman Arif’in kan olmuş ellerine bakan Enver’in yakarması ile son buluyor. Kadın dizi yeni bölümü 22 Ocak’ta ekrana gelecek.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fox TV'de Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar’ın başrollerini oynadığı Kadın dizisi 25 Aralık Salı akşamı 45. son bölümüyle ekrana geldi. Kadın'ın son bölümünde kimin öldüğü ise merak konusu oldu. Kadın son bölümde Bahar'ın hayatının tehlikede olduğunu öğrenen Sarp harekete geçti. Bahar'ı ve çocuklarını alarak evden çıkan Sarp'ın karşısına Nezir'in adamları çıktı. Sarp kapıda bekleyen adamın başına silah dayayarak Bahar ve çocuklarla birlikte apartmandan kaçmayı başardı. Ancak Bahar ve Sarp'ın ayrılmasının ardından evden silah sesi duyuldu. Adamlardan birinin 'Kadın öldü' demesi ise kafalarda soru işareti bıraktı.

Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır. Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez. Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir.



