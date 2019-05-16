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Kadın dizisinde Şirin'in o hareketi olay oldu!

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 16.05.2019 10:35 | Son Güncelleme

FOX TV'de yayınlanan ve reyting rekortmeni olan 'Kadın' dizisinde şaşırtan bir olay yaşandı. 'Şirin' isimli karakteri canlandıran oyuncu Seray Kaya, misafirlere ikram etmek için hazırladığı kahvenin içine tükürdü.

Kadın'ın son bölümünde ekran başındaki izleyiciyi tiksindiren bir olay yaşandı.

Sarp’ın apartmana taşınması ile daha da hareketlenen dizinin 62. bölümünde yer alan bir sahnesi dizinin önüne geçti ve sosyal medyanın konusu oldu. Dizinin başarılı karakterlerinden biri olan Şirin’in yaptığı bir hareket ekran başındakileri şoke etti.

KAHVENİN İÇİNE TÜKÜRDÜ

Şirin ile yıldızları bir türlü barışmayan Ceyda, Enver’in evine yardım için gider. Bu durumdan rahatsızlık duyan Şirin tam evden gidecekken babası Enver onu durdurur ve kendilerine bir kahve yapmasını söyler.

Ceyda’ya kendi elleri ile kahve yapma fikri Şirin’e hiç cazip gelmese de babasından korktuğu için mutfağa gider ve kahveyi gönülsüz olsa da yapar. Tam kahveyi içeri götürmek için mutfaktan çıkmaya hazırlanan Şirin’in aklına bir cinlik gelir ve kahvelerden birinin içine tükürür.

Dizinin kötü karakterlerinden olan Şirin, yaptığı bu hareketle büyük tepki çekti.

Dizinin hayranları bu sahnelerden sonra sosyal medyada eleştirilerini dile getirdi ve "ne gerek vardı" dedi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bu gerçek değil film, dizi kurgu yani hayal ürünü senaryo gereği anlamadıysanız bide arapça yazim
Tüm kanallarda yayınlanan mevcut dizilerin tamamı Türk kültür, örf ve ananelerine aykırı, izlemeyin ve izletmeyin.
Sevemediğim oyunculardan
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