Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci at üstündeki pozunu paylaştı!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan Özge Özpirinçci, bir dergi için çekilen ve ata bindiği bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına 'Yaz mı o gelen?' notunu yazdı.
Özpirinçci'nin paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni alırken, hayranları ise övgü dolu yorumlar yaptı.
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