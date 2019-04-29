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Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci at üstündeki pozunu paylaştı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 29.04.2019 02:42 | Son Güncelleme

Fox'un sevilen dizisi Kadın'daki başarılı performansıyla göz dolduran Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından at üstünde çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci at üstündeki pozunu paylaştı!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan Özge Özpirinçci, bir dergi için çekilen ve ata bindiği bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına 'Yaz mı o gelen?' notunu yazdı.

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Özpirinçci'nin paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni alırken, hayranları ise övgü dolu yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci kadın dizisi
 

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