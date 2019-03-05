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Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci'den kick boks performansı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 05.03.2019 23:11 | Son Güncelleme

Fox ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci kick boks dersleri almaya başladı.

Düzenli olarak spor yapan oyuncular arasında yer alan Özge Özpirinçci son olarak dövüş sporuna merak sardı. Ünlü oyuncu kick boks dersleri almaya başladı

Özge Özpirinçi ilk kick boks dersinde çekilen videoyu da Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına 'Çalışmalara bugün başladık. Uzun bir hamlığın ardından çok iyi geldi' notunu yazdı.

Özpirinçci'nin ilk dersi olmasına rağmen gösterdiği performans beğeni topladı.

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Özge Özpirinçci kick boks kadın dizisi

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