Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci'den kick boks performansı!

Düzenli olarak spor yapan oyuncular arasında yer alan Özge Özpirinçci son olarak dövüş sporuna merak sardı. Ünlü oyuncu kick boks dersleri almaya başladı
Özge Özpirinçi ilk kick boks dersinde çekilen videoyu da Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına 'Çalışmalara bugün başladık. Uzun bir hamlığın ardından çok iyi geldi' notunu yazdı.
Özpirinçci'nin ilk dersi olmasına rağmen gösterdiği performans beğeni topladı.
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