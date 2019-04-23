Kadın dövüşçü kendisine bakarak mastürbasyon yapan adamı dövdü

Brezilyalı amatör kadın MMA dövüşçüsü Joyce Vieira, fotoğraf çekimi için bulunduğu Rio de Janeiro sahilinde bir adamın tacizine uğradı.
Fotoğraf çekimi esnasında tacizcinin kendisini izleyerek mastürbasyon yaptığını fark eden Vieira, uyarılarını dinlemeyen tacizciye tekme attı.
"Çok sürreal bir durumdu. Genellikle bu durumda yakalanan insanlar reddeder, ancak o reddetmedi, devam etti" diyen Vieira, isminin Ferreira olduğu öğrenilen tacizciyi tekme atarak durdurmaya çalıştı.
Ancak tavizci adam durmak yerine kendisine yumrukla karşılık verince Vieira, "Yumruğu beni daha da sinirlendirdi, onu öldürmek istedim" diyerek Ferreira'yı tekme ve yumruklarla dövdü.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise tacizci adamı gözaltına aldı. Adamın, savunmasında Vieira'yı taciz etmediğini, o esnada tuvaletini yapmakta olduğunu iddia ettiği öğrenildi.
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