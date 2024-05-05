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Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.05.2024 16:02
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 30. ve son haftasında sahasında karşılaştığı ALG Spor’u 2-0 mağlup ederek 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray!

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Eda Karataş'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Galatasaray'ın futbolcusu Kristina Bakarandze 67. dakikada kırmızı kart görürken, ikinci yarıda Ruth Monique Kipoyi'nin 90. dakikada attığı golle maç 2-0 sona erdi.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR MAÇI İZLEDİ

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Sarı-kırmızılar, bu sonuçla birlikte ligde puanını 71'e yükseltti ve sezonu şampiyon tamamladı.

Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılıların erkek futbol takımı oyuncuları Kerem Demirbay, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğu ile Barış Alper Yılmaz da maçı izledi.

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