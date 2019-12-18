Mynet Trend

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu! Balıkesir'de dehşet gecesi!

orkun.inanc orkun.inanc
YAŞAM  | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını av tüfeği ile öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 93. Sokak’taki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi.

İddiaya göre, fırıncılık yapan Mehmet Biçer (46) ile Nazan Can (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında av tüfeği ateş aldı. Kalbinden vurulan kadın hayatını kaybetti.

Parmağı kopan zanlı polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol için hastaneye sevk edilen zanlı, olay sırasında parmağının kopması nedeniyle Balıkesir’e sevk edildi. Biçer’in yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

Cinayet nedeniyle polis, Çanakkale bağlantılı ana yolu trafiğe kapattı. Ceset ise savcılık incelemesinden sonra Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet ile polisin incelemesi sürüyor. (İHA)

PARTNERGülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...Gülşen 15 milyona aldığı evini satamayınca...
Hastane acili dolup taştı! Tam 18 öğrenci birden!Hastane acili dolup taştı! Tam 18 öğrenci birden!
'Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı''Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit kadın cinayeti silahlı saldırı

En Çok Okunan Trend Haberler

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Turuncu kodlu uyarı geldi! Yoğun olacak

Turuncu kodlu uyarı geldi! Yoğun olacak

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 5 yorum
parmağını kaybetmesinden dolayı SAVCILIK adli kontrol şartıyla salsın sonra indirimler falan kadına mezarında ailesine falan eziyet etmeye hakkı kazansın..
Beraber olduğu kadınla tartıştı ve öldürdü ALKOLLÜYDÜ. Birlikte eğlenip içtiği arkadaşının BOĞAZINI KESTİ. ALKOLLÜYDÜ. Trafikte makas atarak trafiği karıştıran ve zincirleme kazalara neden olan araç sürücüsü 158 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI., Gece evine gelip karısıyla tartışan adam KARISINI 33 YERİNDEN BIÇAKLAYIK ÖLDÜRDÜ.KOCA 187 PROMİL ALKOLLÜYDÜ. Ve ve bunları saymak bitmez. YAHU YÜCE YARADAN BU MERETİ HARAM KILMIŞ,SEN UYMAMIŞSIZN. AMMA NEDEN EŞİNE,SEVDİĞİNE,MASUMLARA ZARAR VERECEK İŞLERE GİRİŞİP CAN ALIYORSUN. Bunları atacaksın ÖMÜR BOYU HAPSE .BİR DAHA NE ALKOL NE KATLEDECEKLERİ VE ZARAR
Rakı festivali yapın, kendini sanatçı zanneden dümbük takımı destek için foto paylaşsın, siyasette yaptığınız yalan ve dolanlarla milleti gerin, kin ve nefret tohumlarını kalplere yerleştirin, insanlar barut fıçısı gibi olsun birde kafayı bulsun sonra "Bu kadınlar neden ölüyor" diye yaygara koparın. Gücü gücü yeteni öldürsün ve meclis masalarına vurarak dans edin ve hatta bir de rakı açın eserinizi kutlayın. Buradan yorum yapanlar yalanlar ve dolanlarla dolu dünya için kışkırtma yazılar yazsın, araba sergileyerek şov yapan sonra kiralamak için ihaleye çıkanların pirim yaptığı bir ülke bu ülke.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de köylü kadınlar arkadaşlarına destek için saçlarını kazıttı

Köylü kadınlar şaşırttı! Hepsi saçlarını kazıttı

Çiftlik evinde korkutan yangın! Tavuklar son anda kurtarıldı

Gece yarısı endişe dolu anlar! Son anda kuratıldılar

Samsun'da 2 öğrencinin öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'yi yasa boğan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Samsun'dan kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Alkollü şahıstan kaçan çocuk metrelerce yükseklikten yere çakıldı!

Alkollü şahıstan kaçan çocuk merdiven boşluğuna düştü!

Bebek sandalyesine çarptı diye öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.