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Kadın polis 'Hastayım' diyerek devleti dolandırdı! 600 bin dolar aldı ama sonu kötü bitti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan eski bir polis memuru, hastayım yalanıyla devletten 600 bin dolar (24 milyon TL) aldı. Lüks yaşam sürmeye başlayan kadının foyası ortaya çıkınca mahkemelik oldu. Şimdi ise 22 yılla yargılanıyor.

Kadın polis 'Hastayım' diyerek devleti dolandırdı! 600 bin dolar aldı ama sonu kötü bitti

ABD'de yaşayan ve 2019'da Westminster Polis Karakolu'nda göreve başlayan polis memuru Nicole Brown, üç yıl önce bir gözaltı sırasında başından hafif bir şekilde yaralandı.

Kadın polis Hastayım diyerek devleti dolandırdı! 600 bin dolar aldı ama sonu kötü bitti 1

"HASTAYIM" DEYİP 600 BİN DOLAR ALDI

Bu yaralanmayı gerekçe göstererek "sarsıntı sonrası sendrom" yaşadığını belirten Nicole, duyusal hassasiyet, baş dönmesi ve baş ağrısı çektiğini iddia etti. Nicole, bu şekilde devletten toplamda 600 bin dolar (24 milyon TL) aldı.

Kadın polis Hastayım diyerek devleti dolandırdı! 600 bin dolar aldı ama sonu kötü bitti 2

Bu süreçte aktif ve lüks bir yaşam süren kadın, yetkililere sağlık durumunun kötü olduğunu söyledi. Yetkililer inanmayınca kadın hakkında dolandırıcılıkla tazminat alma, sahte sigorta talebi dahil 16 suçlama yöneltildi. Şimdi ise 22 yıla varan hapis cezasıyla karşı karşıya

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abd
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