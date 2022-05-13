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Kadın ya da erkek olmak istemediğini söyleyen adam penisini kestirdi! “Cinsel hayatımda doruklardayım”

13.05.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek ya da kadın olarak bir cinsiyete mensup olmadığını ifade eden ve kendisini androjen olarak tanımlayan Trent Graes isimli bir adam, penisini kestirmek için bıçak altına yattı. Herhangi bir cinsiyete ait bir organı olmaması gerektiğini savunan Graes, bu şekilde kendisini daha mutlu hissettiğini söyledi.

Kadın ya da erkek olmak istemediğini söyleyen adam penisini kestirdi! “Cinsel hayatımda doruklardayım”

Cinsel organının bedeninin bir parçası olduğunu reddeden ve kendisine ait değilmiş gibi davranan Trent Graes, son derece sıradışı bir ameliyatla penisini ve testislerini kestirdi. Washington’da yaşayn 23 yaşındaki adam, doktorlar kabul etmediği için ilk olarak evinde kendi başına penisini kesti. Daha sonrasında ise Kuzey Karolina’daki bir otel odasında testislerini parçalara ayırdı. Kendisine acı çektirerek cinsel organından kurtulmak isteyen adam sonunda doktorların ameliyatı kabul etmesiyle ‘sıfır cinsiyete’ kavuştu.

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“KADINDAN DAHA ÇOK ERKEK HİSSEDİYORUM”

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Lise yıllarında dünyaca ünlü nullo (kendi istekleriyle cinsel organlarını kesen insanların içinde bulundukları akım) Gelding’in bir fotoğrafını gördükten sonra onun gibi olmak istediğine karar verdiğini söyleyen Graes, kendisini erkeklere karşı cinsel çekim duyan ancak ikili olmayan bir kişi olarak tanımladı.

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Cinsel organını kendi çabalarıyla kestikten sonra hastaneye gittiğinde doktorların durumu şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden Graes, “Kendimi kadından daha çok erkek hissediyorum. Doktorlar beni gördüklerinde ameliyata karar vermeden önce psikiyatrik tedavi görmemi sağladılar. Ameliayattan sonra kendimi özgür hissediyorum. Çünkü cinsel organlarım benim bir parçam değilid. Şimdi cinsel hayatımda doruklardayım” dedi.

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