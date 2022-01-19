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  4. OnlyFans modeli Cris Galera, vajina estetiğiyle cinsel organının yepyeni bir görünüm kazandığını açıkladı

OnlyFans modeli Cris Galera, vajina estetiğiyle cinsel organının yepyeni bir görünüm kazandığını açıkladı

19.01.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan 33 yaşındaki OnlyFans modeli Cris Galera, estetik cerrahi için bir servet harcadı. Defalarca estetik ameliyatlar için bıçak altına yattığını ifade eden Galera, son olarak fotoğraf çekimlerinden önce cinsel organının şekillendirmek için vajina kaldırma operasyonu geçirdiğini söyledi. Son cerrahi işlemle birlikte Galera, estetik ameliyatları için toplam 73 bin sterlin (1 milyon 351 bin TL) harcadı.

OnlyFans modeli Cris Galera, vajina estetiğiyle cinsel organının yepyeni bir görünüm kazandığını açıkladı

OnlyFans fenomeni ve model olan Cris Galera, kariyeri için fiziksel görüntüsünün büyük önem taşıdığını dile getirerek estetik ameliyatlara büyük bir yatırım yaptığını söyledi. Dergi çekimlerinden önce Galera, vajina tasarımı ameliyatı olduğunu itiraf etti. Galera, ameliyatının kimileri için şaşkınlık verici bir detay olduğundan söz ederken “Fotoğraflara hazırlanmak için vajina estetiği yaptırdım. Bence birçoğu yüz, göğüs ve vücut plastiklerine odaklanıyor ve 'en iyi arkadaşımızı' unutuyor.” dedi.

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“ESTETİK AMELİYATLAR BANA İYİ HİSSETTİRİYOR”

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Ünlü model daha önce de açıklamalarıyla gündeme gelmeyi başarmıştı. Aşka inanmadığını dile getiren model, kendisiyle evlenmiş ve 90. günün sonunda boşanmıştı. Aynı zamanda bir Arap şeyhinin onunla evlenebilmek için 500 bin dolar (6 milyon 804 bin TL) çeyiz parası teklif ettiğini söylemişti. Evlilik açıklamalarından sonra bir kez de estetik operasyonlarıyla gündeme gelen Galera, servet değerindeki ameliyatların kendisini iyi hissettirdiğini ve bu operasyonlardan korkmadığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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