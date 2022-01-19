OnlyFans modeli Cris Galera, vajina estetiğiyle cinsel organının yepyeni bir görünüm kazandığını açıkladı

OnlyFans fenomeni ve model olan Cris Galera, kariyeri için fiziksel görüntüsünün büyük önem taşıdığını dile getirerek estetik ameliyatlara büyük bir yatırım yaptığını söyledi. Dergi çekimlerinden önce Galera, vajina tasarımı ameliyatı olduğunu itiraf etti. Galera, ameliyatının kimileri için şaşkınlık verici bir detay olduğundan söz ederken “Fotoğraflara hazırlanmak için vajina estetiği yaptırdım. Bence birçoğu yüz, göğüs ve vücut plastiklerine odaklanıyor ve 'en iyi arkadaşımızı' unutuyor.” dedi.

“ESTETİK AMELİYATLAR BANA İYİ HİSSETTİRİYOR”

Ünlü model daha önce de açıklamalarıyla gündeme gelmeyi başarmıştı. Aşka inanmadığını dile getiren model, kendisiyle evlenmiş ve 90. günün sonunda boşanmıştı. Aynı zamanda bir Arap şeyhinin onunla evlenebilmek için 500 bin dolar (6 milyon 804 bin TL) çeyiz parası teklif ettiğini söylemişti. Evlilik açıklamalarından sonra bir kez de estetik operasyonlarıyla gündeme gelen Galera, servet değerindeki ameliyatların kendisini iyi hissettirdiğini ve bu operasyonlardan korkmadığını dile getirdi.



