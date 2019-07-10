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Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 10.07.2019 13:36 | Son Güncelleme

Çin’de bir belediye otobüsünde meydana gelen olayda, otobüs sürücüsü, inmek isteyen kadını, durağı beklemesi konusunda ikaz etti. Sinirlenen kadın otobüs sürücüsüne saldırdı.

Olay, Henan bölgesindeki Zhoukou şehrinde meydana geldi. Otobüs sürücüsü, inmek isteyen bir kadını durağı beklemesi konusunda ikaz edince, kadın sinirlerine hâkim olamadı ve sürücüye saldırdı.

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Otobüs kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının otobüs sürücüsüne elindeki pet şişeyi fırlattığı, daha sonra polisi arayan otobüs sürücüsünün elinden telefonunu almaya çalıştığı görüldü. Ardından, kadının sürücüye vurmaya başladığı ve hızını alamayarak sürücü koltuğuna çıkıp tekme attığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
çin OTOBÜS

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