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Kadın yönetmenlerin filmleri Kadıköy’de

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SİNEMA TV  | 05.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali, 13-14-15 Eylül tarihlerinde, kadın yönetmenleri ve kısa filmlerini Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde bir araya getirecek.

Kadın yönetmenlerin filmleri Kadıköy’de

ABD ve İspanya başta olmak üzere 4 yıldır farklı noktalarda gerçekleştirilen festivale bu yıl Türkiye ev sahipliği yapıyor. Kadıköy Belediyesi'nin desteklediği 1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali’nde, kadın kısa filmcileri teşvik etmek, sayılarının ve üretimlerinin artmasına katkıda bulunmak, dünyanın her yanından kadın yönetmenleri bir araya getirmek, dünyadan ve Türkiye’den nitelikli kısa filmleri seyirci ile buluşturmak amaçlanıyor.

Festival programında kadınlar tarafından çekilen toplam 49 film gösterilecek. Farklı bakış açılarına ve hikâyelere sahip kadınların çektiği 30 finalist filmin yer aldığı festivalde ulusal ve uluslararası kategoride seçilecek birer filme ‘en iyi film ödülü’ verilecek. Ödül alacak filmleri oyuncu Bennu Yıldırımlar, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, yönetmen Çağrı Vila Lostuvali ve yönetmen Ceylan Özgün Özçelik’ten oluşan jüri belirleyecek.

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra Önder Yaycıoğlu ve Ayçe Abana ile kısa filmde profesyonel oyuncularla çalışma atölyesi ile “Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” adlı atölye ve söyleşi yer alıyor. Festivalde Kameralı Kadınlar Türkiye(WMC) ile birlikte senarist Pınar Bulut'la senaryo yazımı üzerine söyleşi düzenlenecek. Yönetmenliğini Kibar Dağlayan’ın yaptığı, 2011 yılında hayatını kaybeden şair Didem Madak’ı anlatan ‘İçimdeki Yolculuk’ adlı belgeselin ilk gösterimi de sinemaseverleri bekliyor.

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Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi

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