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Kadının güneş yanığına bulduğu çözüm sosyal medyada olay oldu!

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YAŞAM  | 25.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

Herkes bayram tatili planı yapıp, deniz kum güneş üçlüsünün tadını çıkarma hayalini kurarken belki bir şeyi gözden kaçırıyor olabilir: Beklenmedik, acı veren güneş yanıkları…

Kadının güneş yanığına bulduğu çözüm sosyal medyada olay oldu!

Güneşin tehlikeli ışıklarından kendini korumanız önlem almadan imkansız. Fakat eğer güneşe çıkmadan önce korunmayı unuttuysanız ve kızarmış bir şekilde acı çekiyorsanız, rahatlamak için geç kalmış sayılmazsınız. Bu haberin kahramanı olan kadın Allen Stewart güneş yanığı için sosyal medyada ilginç bir yöntem kullandığını ve bunun ne kadar işe yaradığını paylaştı. Üstelik acıyı dindirmek için kullandığı malzeme çoğunuzun evinde zaten mevcut.

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Allen Stewart tatilde internette güneş yanığına kesin çözüm ararken bir öneriye denk geldi.

Üstelik arkadaşı da benzer yöntemi denemesini söylemişti. Yöntemin işe yaradığını görünce herkesle Facebook’ta paylaşmaya karar verdi.

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“Geçen gün internette araştırırken güneş yanığı için bir çözüme denk geldim. Hepinizin bundan yararlanmasını istiyorum” dedi.

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Çözüm ise oldukça basit: Mentollü tıraş köpüğü veya jeli. Allen-Steward tıraş köpüğünün birkaç saat içinde yanığı geçirdiğini söylüyor. Allen, tıraş köpüğünü yarım saat beklettikten sonra ılık suyla yıkamanızı öneriyor.
Tabii yanık derecesini internetten bakıp anlamayı siz yine beklemeyin ve bu yöntemi denemeden önce mutlaka bir doktora danışın.


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