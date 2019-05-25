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Kadınlar bu kediyi çok sevecek!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

Bütün kedilerin aynı gözüktüğünü düşünüyorsanız, size bir haberimiz var. Kedi ırkları ve görünümleri kısa bacaklıdan ekstra uzun bacaklı, sarkık kulaklı, çanak anten gibi kulaklara, Maine Coons gibi tatlı kalın kürklü kedilerden kesinlikle tüysüz Sfenks'lere kadar değişebilir. Şimdi sizinle tanıştıracağımız kedi ise tüysüz olan yani 'Sfenks Kedisi'. Tüysüz bir kedi ne işe yarak ki sevemedikten sonra derseniz eğer fikrinizi değiştirmek için onların sevimli hoşluğunu, kaprisini ve yumuşaklığını gö

Kadınlar bu kediyi çok sevecek!

Kanadalı Tüysüz olarak da bilinen Sfenksler, tek tüysüz kedi cinsi olmasa da, en popüler olanı. Bu cinsin kökleri, 70'lerin etrafında Ontario'da bulunan bir kaç kel sokak kedisinden kaynaklanır ve daha sonra bildiğimiz cins haline gelir. Bu yabancı görünümlü kedigiller köpeğe benzeyen karakterleri, oyunbazlığı, çevikliği ve sahipleriyle güçlü bir bağ kurmasıyla ünlüdür. Kedi tüyüne alerjiniz varsa, Sfenks kedileri sizin için cazip bir çözüm olabilir. Ya da evcil hayvanların tüy dökmesinden evde tüy yumakları bulmaktan rahatsızlık duyuyorsanız bu kedi tam sizin için olabilir. Heykel görünümleri karşılığında, bu kedilerin tüysüz olmalarına rağmen oldukça fazla tımar ve düzenli banyoya ihtiyacı var.
Şimdi bu fevkalade zarif kediyle tanışmak için haberi okumaya devam edin!

İşte tüm asilliği ile tüysüz kedi...

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