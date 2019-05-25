Kadınlar bu kediyi çok sevecek!

Kanadalı Tüysüz olarak da bilinen Sfenksler, tek tüysüz kedi cinsi olmasa da, en popüler olanı. Bu cinsin kökleri, 70'lerin etrafında Ontario'da bulunan bir kaç kel sokak kedisinden kaynaklanır ve daha sonra bildiğimiz cins haline gelir. Bu yabancı görünümlü kedigiller köpeğe benzeyen karakterleri, oyunbazlığı, çevikliği ve sahipleriyle güçlü bir bağ kurmasıyla ünlüdür. Kedi tüyüne alerjiniz varsa, Sfenks kedileri sizin için cazip bir çözüm olabilir. Ya da evcil hayvanların tüy dökmesinden evde tüy yumakları bulmaktan rahatsızlık duyuyorsanız bu kedi tam sizin için olabilir. Heykel görünümleri karşılığında, bu kedilerin tüysüz olmalarına rağmen oldukça fazla tımar ve düzenli banyoya ihtiyacı var.

Şimdi bu fevkalade zarif kediyle tanışmak için haberi okumaya devam edin!

İşte tüm asilliği ile tüysüz kedi...



