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Kadınlar bu tarz erkekleri daha çekici buluyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

Kadınların hep "mülayim" erkeklerdense "serseri" görünümlü erkeklere çekildiği algısı var. Birçok kadın bunu desteklese de bir o kadarı da inkar ediliyor.

Kadınlar bu tarz erkekleri daha çekici buluyor!

Hepimiz bir nedenden ötürü psikopatların, diğer insanlardan daha çekici olduğunu biliyoruz. Tarihte birçok seri katilin insanlarla iyi ilişkiler kurduğu gözlemlendi. Peki ama bu tam olarak neden kaynaklanıyor? Bu sorunun cevabını arayan bir çalışma yapıldı. Çalışmada, kadınların psikopat ve ruh sağlığı iyi olan erkeklere karşı ilk izlenimleri analiz edildi. İşte bu ilginç araştırmanın detayları...

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Evolutionary Psychological Science isimli dergide yayınlanan bir çalışmaya göre kadınlar psikopat erkekleri daha çekici buluyor. ‘Psikopati ve Arzunun İndüksiyonu: Evrimsel Bir Hipotezin Formüle Edilmesi ve Test Edilmesi’ adlı çalışmada kadınların psikopat ve psikopat olmayan erkeklere karşı ilk izlenimleri analiz edildi.

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Çalışmanın sonucunda ise kadınların psikopat erkekleri daha çekici buldukları anlaşıldı. Araştımada, psikopatik bireylerin romantik buluşmalarda kişiler arası dinamikleri üzerine odaklanıldı.

ZEKA FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Psikopatik ve psikopatik olmayan bireylerin kadınlarla olan ilişkileri değerlendirildi. Sonuçta ise psikopatideki sosyal zekaya özgü faktörlerin kadınlarda daha fazla arzu uyandırdığı anlaşıldı.

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İki erkeğin karşılaştırılmasını içeren analizler, kadınların psikopat erkeklerden daha fazla etkilendiğini ortaya koydu. Bu araştırmayla psikopatinin; bir insanın sosyal olarak daha akıllı görünmesini ve hatta onunla geçici bir ilişkide bulunmayı düşünmesine katkı sağlayan bir durum olduğu tespit edildi.

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