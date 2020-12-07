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Kadınlardan hoşlandığını söyleyen Megan Barton-Hanson erkeklere geri döndü

07.12.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Kadınlardan hoşlandığını söyleyen Megan Barton-Hanson erkeklere geri döndü

Love Island yıldızı Megan Barton-Hanson, birkaç hafta önce yalnızca kadınlarla çıkmak istediğini söyledikten sonra erkeklere geri döndü.

Geçen ay yeni evine taşınırken sohbet ettiği bir nakliye görevlisi Megan’ın erkeklere olan ilgisini yeniden ateşledi.

26 yaşındaki model MailOnline’a yeni evine taşınırken çok güzel insanlarla tanıştığını ve evde sıkılırsa onu eğlendirecek pek çok potansiyel talibi olduğunu söyledi.

Megan Barton-Hanson, kadınlarla çıkmak istediğini söyledikten birkaç hafta sonra erkeklere geri döndü.

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Eylül ayında Chelcee Grimes’den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Megan “Bir kadınla ilişki yaşadıktan sonra kesinlikle bir daha erkeklerle çıkacağımı düşünmüyorum. Kadınlarla ilgileniyorum. Kendimi bir kadınla evlenirken görebiliyorum” demişti.

Bu açıklamadan sonra Megan, partnerinin cinsiyetinin önemi olmadığına ve kendisini kabul edip destekleyen biri olmasına öncelik verdiğini söyleyerek “Birkaç ay önce kız arkadaşımdan yeni ayrıldığımda kadınları sevdiğimi söylemiştim. Ama mesele cinsiyetle ilgili değil. Eğer aranızda bir bağ oluşmuşsa ve onu çekici buluyorsanız cinsiyetinin bir önemi yok. Ben hayatıma sokabileceğim, açık fikirli, eğlenceli ve beni destekleyecek birine ihtiyaç duyuyorum. Erkek ya da kadın fark etmeden feminist olmaları gerekiyor ve hislerimle uyumlu olmaları gerekiyor” dedi.

Yeni evine taşınırken sohbet ettiği nakliye görevlileri Megan’ın erkeklere olan ilgisini canlandırdı.

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Koronavirüs kısıtlamaları, flörtleşmeyi zorlaştırsa da Megan yeni evine taşınırken yeni insanlarla tanışma imkanı buldu. Megan “Eve taşındığımdan beri, çok güzel görünen insanlarla tanıştım. Flört etmek için evden taşınmanın iyi bir fikir olacağını kim bilebilirdi” dedi.

Megan, Chelcee Grimes’den ayrıldıktan sonra “Bir daha asla erkeklerle çıkmayacağım” demişti.

Wes Nelson ile geçmişte bir ilişki yaşayan Megan, partnerinin feminist olması gerektiğini söyledi.


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