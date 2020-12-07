Kadınlardan hoşlandığını söyleyen Megan Barton-Hanson erkeklere geri döndü

Geçen ay yeni evine taşınırken sohbet ettiği bir nakliye görevlisi Megan’ın erkeklere olan ilgisini yeniden ateşledi.

26 yaşındaki model MailOnline’a yeni evine taşınırken çok güzel insanlarla tanıştığını ve evde sıkılırsa onu eğlendirecek pek çok potansiyel talibi olduğunu söyledi.

Megan Barton-Hanson, kadınlarla çıkmak istediğini söyledikten birkaç hafta sonra erkeklere geri döndü.

Eylül ayında Chelcee Grimes’den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Megan “Bir kadınla ilişki yaşadıktan sonra kesinlikle bir daha erkeklerle çıkacağımı düşünmüyorum. Kadınlarla ilgileniyorum. Kendimi bir kadınla evlenirken görebiliyorum” demişti.

Bu açıklamadan sonra Megan, partnerinin cinsiyetinin önemi olmadığına ve kendisini kabul edip destekleyen biri olmasına öncelik verdiğini söyleyerek “Birkaç ay önce kız arkadaşımdan yeni ayrıldığımda kadınları sevdiğimi söylemiştim. Ama mesele cinsiyetle ilgili değil. Eğer aranızda bir bağ oluşmuşsa ve onu çekici buluyorsanız cinsiyetinin bir önemi yok. Ben hayatıma sokabileceğim, açık fikirli, eğlenceli ve beni destekleyecek birine ihtiyaç duyuyorum. Erkek ya da kadın fark etmeden feminist olmaları gerekiyor ve hislerimle uyumlu olmaları gerekiyor” dedi.