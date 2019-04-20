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Kadınların çoğu yanlış biliyor! Meğer genital bölgedeki kıllar…

gizemino gizemino
YAŞAM  | 20.04.2019 12:28 | Son Güncelleme

Genital bölgesindeki istenmeyen tüylerden kurtulmak çoğu kadın için öncellik ancak son yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki birçok kadın bu hataya düşüyor. İşte detaylar…

Kadınların çoğu yanlış biliyor! Meğer genital bölgedeki kıllar…

Genital bölgedeki oluşan kıllanmalar birçok kadının kabusu olabilir. İşte bu yüzden milyonlarca kadın istenmeyen tüylerden kurtulmak için birçok yöntem deniyor. Ancak son yapılan araştırmaya göre bu bölgedeki kıllanmalara son vermek çok da mantıklı bir hareket değil. Her ne kadar da kadınlar bunun en sağlıklı yöntem olduğunu söylese uzmanlar farklı düşünüyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanları vajina ve kasık bölgesindeki kılların, yabancı cismi engellediğini, genital bölgesini daha temiz tuttuğunu söylüyor. Kıllar aynı zamanda kaşıntı ve enfeksiyon kapmanın da önüne geçtiğini belirten Dr. Vanessa Mackay, "Kasık kılı genital bölgeyi temiz tutmak, virüs ve bakterilerle temasını azaltmak ve bölgenin hassas cildini korumak için doğal bir engel sunar.Hastalıklara ve cilt sorunlarına karşı koruma sağlarken kasık kılı, toz ve patojenik bakteri gibi yabancı parçacıkların vücuda girmesini önler" dedi.

Amerikan JAMA Dermitoloji dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre kadınların çoğunluğu bu kıllardan jilet, ağda ya da lazer yöntemiyle kurtuluyor. Yüzde 84'ü kılların tamamını alırken, yüzde 84'ü bir tıraş yardımıyla şekil verdiği belirtti. En çok 18 ila 34 yaş arasındaki kadınlar jilet ya da ağda yöntemini kullanıyor.


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