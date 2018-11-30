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Kadınların ne sıklıkla tacize uğradığını gösteren akıllı elbise!

Atakan Yorulmaz Atakan Yorulmaz
DÜNYA  | 30.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

Brezilyalı araştırmacılar, kadınların ne sıklıkla ve ne şiddetle taciz edildiklerini kontrol edip gösterebilen akıllı elbiseler üretti.

Kadınların ne sıklıkla tacize uğradığını gösteren akıllı elbise!

Brezilyalı araştırmacılar, kadınların ne sıklıkla ve ne şiddetle taciz edildiklerini kontrol edip gösterebilen akıllı elbiseler üretti.

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Popüler içecek firması olan Schweppes içerisinde yapılan bir kampanya için, reklam ajansı Ogilvy içerisinde dokunma sensörü olan bir akıllı elbise üretti. Üstelik hangi sıklıkla ve ne kadar baskın olduğuna kadar tüm detayları gösteriyor.

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Brezilya'da kadınların özellikle gece kulüplerinde ve partilerde oldukça sık tacize uğradığını ve bundan şikayetçi olduklarını vurgulamak için üretilen ve henüz deneme aşamasında olan akıllı elbise, herhangi birinin tacize uğrama ihtimaline karşın dokunma sensör içeriyor.

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"Saygı için elbise" isimli projede, araştırmacılar elbisenin her yerine dokunma sensörü yerleştirmişken, sensörler ne sıklıkla dokunulduğundan, ne kadarlık bir şiddetle dokunulduğuna kadar gösteriyor.

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Elbiseyi test etme amaçlı, üç kadına akıllı elbise giydirilerek partilere gidildi. Parti sonrasında ise sonuçlar kontrol edildi ve sensörlerin raporlarına bakıldığında, 4 saatlik bir parti içerisinde her bir kadının taciz edilme oranının 157 kez olduğu ortaya çıktı.

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Daha çok bel ve kalça bölgesinden dokunulduğunu gösteren sensörler, bu bölgelerden sonra 3. olarak omuz bölgesini göstermekte.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı elbise taciz istismar

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