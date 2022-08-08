Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Bununla da yetinmeyip...

19 yaşındaki King Tam, üniversite yurdundaki genç kadınların yatak odalarına gizlice girip iç çamaşırı çekmecelerini karıştırdı. İnsanların sütyenlerini çalıp üzerlerine mastürbasyon yapan genç adam, kurbanlardan biri onun başka birinin yatak odasına davetsiz girdiğini görüp kadınların sutyenlerinde meni lekeleri bulması üzerine yakalandı. Ancak Tam'ın hapis cezasından kurtulduğu açıklandı.

ERTELENMİŞ BİR CEZA ALACAK

Tam da o sırada, Manchester Üniversitesi'nde de öğrenciydi. Daha önce hiçbir mahkumiyeti olmasa da, bu olayın ardından iki ayrı hırsızlıktan suçlu bulundu. Ancak Minshull Street Crown Mahkemesi'ndeki bir yargıç, genç adama ertelenmiş bir ceza verdiklerini açıkladı.

UYUM BOZUKLUĞU YAŞIYORDU

Bunun sebebi, suçların ardından Tam'a ailesinden ayrı kalmanın beraberinde getirdiği bir depresyon, yalnızlık ve kaygı ile birlikte gelişen ciddi bir uyum bozukluğu teşhisi konduğunun ve Tam'ın olaydan sonra Hong Kong'a döndüğünün ortaya çıkmasıydı.

ZİYARET EDEMEYECEK

Mahkeme, ayrıca Tam'ın Manchester Üniversitesi ile bağlantılı herhangi bir konaklama merkezini ziyaret etmesini engelleyen bir emir üzerine konuştuklarını da bildirdi.



