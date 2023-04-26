Kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmişti! Kadir Doğulu'dan ihanet ve imam nikahı iddiasına bomba yanıt

Başarılı oyuncu Kadir Doğulu ve meslektaşı Neslihan Atagül 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Son zamanlarda ikilinin hakkında ihanet iddiaları gündeme geliyor. Kadir Doğulu'nun sosyal medyada paylaşılan kadınlarla eğlendiği görüntüleri kafaları karıştırdı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kadir Doğulu'dan kendisi hakkında son çıkan iddilara yanıt geldi.

İDDİALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bayram tatilinde yakın arkadaşı Murat Dalkılıç’ın konserini izlemeye giden Kadir Doğulu’nun genç bir kadınla Alaçatı’daki bir mekanda sohbet ederken çekilen görüntüleri yayınlandı.

5 gün sonra sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Doğulu’nun Atagül’e ihanet ettiği iddia edildi.

Bu iddiaların ardından yeni bir iddia daha gündeme geldi. Doğulu'nun Alaçatı’da adı daha önce Murat Dalkılıç’la da anılan Sezer Çakır’la samimi şekilde eğlendiği ve üstelik Çakır’la imam nikahıyla evli olduğu da öne sürüldü.

ÜNLÜ OYUNCU SON NOKTAYI KOYDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Kadir Doğullu, hakkında çıkan iddialar karşısında konuştu. “Sosyal medya ilgi alanım değil” diyen Doğulu, “Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok” ifadelerine yer verdi.

İmam nikahı iddiasına ise kahkahalarla gülen Doğulu, “Benim Neslihan’dan başka imam nikahlı eşim yok” sözleriyle iddialara son noktayı koydu.



