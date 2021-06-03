Kadir Doğulu'dan aşk tanımı: "Aşkın tarife sığması mümkün değildir!"

Son zamanlarda ‘Aşkın Tarifi’ adlı dizide başrol oynayacağı haberleri ile gündeme gelen Kadir Doğulu, Retouch Mag dergisi haziran sayısına kapak oldu. Doğulu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Rol alacağı 'Aşkın Tarifi' dizisine ilişkin özel açıklamalarda bulunan Doğulu, " Aşkın tarife sığması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Kadir Doğulu'dan samimi aşk açıklamaları!

Uzun bir sürenin ardından ekranlarda 'Aşkın Tarifi' adlı diziyle boy göstermeye hazırlanan Kadir Doğulu, Retouch Mag dergisine etkileyici pozlar verdi.

Ünlü derginin Haziran sayısına kapak olan Doğulu, rol aldığı yeni dizisi ve özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu, "Hiçbir zaman herhangi bir konu hakkında beklenti içinde olmadığını, istekleri ve yapmayı planladığı konularla ilgili ümit etmeyi tercih ettiğini dile getirdi."

Aşkın tarife sığması mümkün değildir Dizinin ismiyle paralel olarak aşkın tarifi sorulan Kadir Doğulu, ‘’ İnsan yaradılış itibariyle eşsizdir. Zaten iç dünyamız hiçbirimizin birbirine benzemiyor. Fiziksel özelliklerimizde neredeyse eşsiz. O yüzden eşsiz bir dünyanın herhangi bir konuya vereceği tepki de eşsiz olur. Bunun tarife sığması mümkün değildir. ‘’ cümleleriyle aşkın tam bir tarifinin olamayacağını anlattı.

Sadece birinin “karnını doyurmak” için yemek yapmam Dizide bir mutfak şefine hayat verecek olan Doğulu; özel hayatında da yemek yapmaktan keyif aldığını vurgulayarak, ‘’sadece birinin “karnını doyurmak” için yemek yapmam. Çünkü yemek yapmak, sofra açmak, dostlarla muhabbet etmek benim için bir ritüeldir” diye ekledi.

Aynı zamanda Doğulu'nun, Serra Arıtürk ile başrolü paylaştığı Aşkın Tarifi dizisinin ekranlarda yerini alması için geri sayım başladı.

Kadir Doğulu kimdir? Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 yılında Türkiye'nin Mersin şehrinde doğdu. İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı.

2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu. Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX'ta başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı.