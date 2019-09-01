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Kadir Doğulu ile yıldız futbolcu Falcao'nun benzerliği şaşırttı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 01.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği Falcao'nun oyuncu Kadir Doğulu'ya benzerliği dikkat çekti.

Kadir Doğulu ile yıldız futbolcu Falcao'nun benzerliği şaşırttı!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu Radamel Falcao le oyuncu Kadir Doğulu arasındaki benzerlik sosyal
medyada olay oldu.

İşte Falcao le Kadir Doğulu arasındaki şaşırtan benzerlik

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Anahtar Kelimeler:
kadir doğulu Falcao

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