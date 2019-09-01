Kadir Doğulu ile yıldız futbolcu Falcao'nun benzerliği şaşırttı!

Galatasaray'\u0131n anla\u015fmaya vard\u0131\u011f\u0131 y\u0131ld\u0131z futbolcu Radamel Falcao le oyuncu Kadir Do\u011fulu aras\u0131ndaki benzerlik sosyal\nmedyada olay oldu.\n\u0130\u015fte Falcao le Kadir Do\u011fulu aras\u0131ndaki \u015fa\u015f\u0131rtan benzerlik\n\n30 A\u011fustos Resepsiyonu'nda dikkat \u00e7eken kareler!Aleyna Tilki karar\u0131n\u0131 verdi! T\u00fcrkiye'den gidiyor\u0130fadesi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! 'Cinsellik konu\u015furken; \u00e7ocuklara...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum