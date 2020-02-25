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Kadir Doğulu: Neslihan'a kamp hayatını sevdirdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül lüks otellerden ve pahalı tatillerden hoşlanmıyor. Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Kadir Doğulu kamp hayatıyla ilgili duygularını paylaştı.

Kadir Doğulu: Neslihan'a kamp hayatını sevdirdim

Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile 2016 yılında evlendi. Mutlu evlilikleri süren çift, tatillerinde lüks oteller yerine doğal hayatı tercih ediyor. İkili, sık sık karavanla seyahat edip, kamp yapıyor.

KAMP MACERALARINI PAYLAŞTI

Doğaya tutkusuyla bilinen Kadir Doğulu, katıldığı Camp&Caravan Fuarı'nda kamp ve karavan maceralarını paylaştı. "Otel yerine kamp alanında kaldık" diyen Doğulu, şunları söyledi:

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Karavanımızı ilk aldıktan sonra İpsala'dan yola çıkıp, İsviçre'ye kadar gittik. Hiçbir tecrübe olmadan her şeyi yolda öğrendik. Gidiş gelişte toplan 11 kamp alanında durduk ve birçok güzel arkadaşlıklar kurduk.

Otel yerine kamp alanında kaldık ve çok güzel manzaralar görüp, harika keşiflerimiz oldu. Kamp hayatı bambaşka bir şey ve öğreneceğiniz birçok şey var. Kamp hayatı özgürlük veriyor insana.

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Herhangi bir aksilik olacaksa, olması gereken olur. O anda bunun sana sağladığı endişe, vesvese ve panikten kurtulursanız özgür olursunuz ve her şeyi başarırsınız.

Öte yandan kendi kamp tutkusunu eşi Neslihan Atagül'e de sevdirdiğini dile getiren Kadir Doğulu, şu ifadeleri kullandı:

"NESLİHAN'A KAMP HAYATINI SEVDİRDİM"

Neslihan'a kamp hayatını yavaş yavaş sevdirdim. Önce yakın yerlerde kamp kurmaya başladık. Normalde yük olmasın diye yanıma fazla şey almam ama onun daha rahat edebilmesi için uygun ortamı sağladım ve sonra kademe kademe uzaklara götürerek bu hayatı sevdirdim."

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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, kadir doğulu,

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