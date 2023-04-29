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Kadir Doğulu'nun 'imam nikahı' iddialarına Esra Dermancıoğlu son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

29.04.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin basını son günlerde Kadir Doğulu'nun başka kadınlarla samimi görüntülerini konuşuyor. Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin ardından Kadir Doğulu hakkında'ihanet' ve 'imam nikahı' iddiaları ortaya atıldı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çıkan haberlere aldırış etmezken Esra Dermancıoğlu 'imam nikahı' haberlerine son noktayı koydu.

Kadir Doğulu'nun 'imam nikahı' iddialarına Esra Dermancıoğlu son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

Rol aldığı dizilerle kısa sürede şöhreti yakalayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ve şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde başrolü paylaşan çift hakkında şoke eden iddialar gündeme geldi.

Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki eğlence gecesinin görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Başka kadınlarla samimi şekilde görüntülenen Doğulu hakkında 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddiaları konuşulmaya başlandı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çıkan haberleri yalanladı ve birlikte yurt dışına çıktılar.

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''BENİMLE İMAM NİKAHI YAPTI''

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'da 'imam nikahı' iddialarına son noktayı koydu. Söylemezsem Olmaz programını izlerken bir video çeken Dermancıoğlu 'Kadir Doğulu benimle imam nikahı yaptı' diyerek programda konuşulanlarla alay etti. Ünlü oyuncunun bu videosu sosyal medyada gündem oldu.

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Esra Dermancıoğlu Kadir Doğulu Neslihan Atagül magazin gecesi

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